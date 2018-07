Questo mondo non è più bianco Tranne che in Italia

Il Questore della Camera Edmondo Cirielli : “I profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Kimi Raikkonen - finalmente una gara da campione del mondo! E’ Questo il pilota che serve alla Ferrari! : Aggressività e decisione. Erano queste le qualità che si chiedevano a Kimi Raikkonen. La brutta prestazione del GP del Canada, parzialmente compensata dal podio di Le Castellet (Francia), andava confermata da una corsa consistente. Ebbene, nella gara odierna, sul Red Bull Ring (Austria), il finnico ha messo in mostra carattere e voglia di lottare. Lo si era capito già dal via, nel tentativo di infilarsi tra le due Mercedes, andando anche oltre ...

Nigeria-Argentina - Rohr : 'Adoriamo Messi - ma in Questo mondo non esiste compassione' : ha parlato così: "Adoriamo Messi, ma non ci importa se potrebbe essere il suo ultimo Mondiale, onestamente non siamo qui per vederlo giocare e in questo tipo di mondo non esiste compassione. Non gli ...

Una cena davvero chic : Questo ristorante è il più bello al mondo : 'Il Prix Versailles è uno degli strumenti per mettere in luce il punto d'incontro tra creatività, arte ed economia ' spiega l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la ...

“Mi dispiace - non sono fatta per Questo mondo”. Pubblica Questo agghiacciante scatto su Twitter in piena notte poi più nulla - fino al mattino. Era stata ospite ad un importante evento milanese : il mondo intero in apprensione : Quella di Chelsea Manning è senza dubbio una delle storie più incredibili e potenti degli ultimi 30 anni. Una vicenda che è riuscita a scuotere l’opinione Pubblica di tutto il mondo. C’è chi ha criticato molto l’operato dell’ex soldato e chi invece è riuscito a comprendere le complesse dinamiche che l’hanno portata a rischiare tanto, praticamente tutto. Per chi non lo sapesse Chelsea è il nome femminile di colui che nacque uomo, Bradley ...

Ma come diavolo è possibile? L’autista di Questo furgone è l’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere a circuito chiuso della città di Kolomyia, nella zona nord occidentale dell’Ucraina, riprendono un incidente potenzialmente mortale. Un uomo a bordo di un Fiat Doblò si avvicina a un incrocio, quando una Mercedes proveniente da sinistra urta il veicolo facendolo sbattere contro una Mazda. L’urto violento farà cappottare il furgoncino. L’epilogo sarà completamente inaspettato. L'articolo Ma come diavolo è ...

Camusso : Questo governo allarma ma parla al nostro mondo : Roma, 20 mag. , askanews, 'Non c'è una visione sociale. Le disuguaglianze richiedono politiche diverse'. Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, in una intervista al fatto Quotidiano sul ...

Gaza - Lega araba : il mondo fermi Questo massacro : Il segretario generale aggiunto della Lega araba, Said Abou Ali, ha fatto appello "a un intervento internazionale urgente per fermare l'orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione ...

Gaza - Lega araba : il mondo fermi Questo massacro : Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro Continua a leggere L'articolo Gaza, Lega araba: il mondo fermi questo massacro proviene da NewsGo.

Il Volontariato 'scende tra la gente' per far conoscere le diverse realtà di Questo mondo : il successo dell'ottava edizione del Festival : ... non solo per quello che riguarda l'aspetto più tecnico e specialistico che pure non è mancato ma anche per quello più 'popolare' e che può essere la strada per avvicinare a questo mondo fatto di ...

Aurora Ramazzotti - nuovo programma in tv : 'Voglio dimostrare che non sono capitata in Questo mondo per caso' : Parlando della nuova esperienza lavorativa Aurora spiega: 'Ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di far vedere che non sono approdata in questo mondo a caso. E' stata ponderata e ho voglia di ...

Aurora Ramazzotti - nuovo programma in tv : «Voglio dimostrare che non sono capitata in Questo mondo per caso» : di Alessia Strinati Aurora Ramazzotti è pronta alla sua nuova sfida lavorativa insieme alla mamma Michelle Hunziker . 'Vuoi scommettere ' è la nuova scommessa professionale dopo il successo della ...

La figlia di Massimo Boldi : “Loredana De Nardis? Papà le ha dato il mondo - non meritava Questo” : Il presunto tradimento subito da Massimo Boldi da parte della sua ormai ex fidanzata Loredana De Nardis si arricchisce di nuovi dettagli, stavolta raccontati da Manuela, figlia dell’attore. Dopo la...

Massimo Boldi - la figlia contro Loredana De Nardis/ “Le ha dato il mondo - non si meritava Questo” : Massimo Boldi, la figlia contro Loredana De Nardis: “Le ha dato il mondo, non si meritava questo”. Manuela attacca su Spy l'ex compagna del padre per come è finita la loro relazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:02:00 GMT)