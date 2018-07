Pronostico Sonderjyske vs AAB Aalborg | Denmark Superliga 13-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 12 luglio 2018), 1^ giornata,di-AAB, venerdì 13 luglio. I padroni di casa hanno iniziato bene la stagione della riscossa.–AAB, venerdì 13 luglio. La-2019 inizia con un bel duello in programma allo Sydbank Park di Haderslev. Come arrivanoe AAB? I padroni di casa delhanno ben impressionato nelle partite amichevoli da cui sono reduci da tre successi consecutivi con squadre della massima serie, tra cui i campioni di Danimarca del Midtjylland, battuti per 2-1. In panchina è stato confermato il tecnico Claus Norgaard ed hanno rimpiazzato l’attaccante Mikhael Uhre (passato al Brondby) con Mart Lieder, proveniente dall’esperienza al FC Eindhoven. Riusciranno ad emulare il secondo posto conquistato due anni fa? L’si è classificato al ...