Posticipati i concerti di Liam Gallagher in Italia | info nuove date e rimborso dei

(Di giovedì 12 luglio 2018) Sono statidiinin programma per il mese di novembre del 2018. A causa di impegni imprevisti da parte del cantante, l'organizzazione è costretta a rimandare i due eventi attesi nella penisola a novembre.ina novembre avrebbe dovuto tenere due. Il primo era in programma per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, il secondo per il 16 novembre al Palalottomatica di Roma.L'intero tour europeo dell'artista viene oggi posticipato, incluse le due tappene. Nella nota stampa divulgata oggi si legge:"Si comunica che a causa di alcuni impegni non previsti da parte dell’artista, il tour europeo di– incluse lene del 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e del 16 al Palalottomatica di Roma – è posticipato".Ledel tour europeo di, incluse quelle ...