Poste Italiane cerca portalettere in tutta Italia | contratto a tempo determinato

Poste Italiane assume consulenti a tempo indeterminato - le domande fino al 20 luglio : Poste Italiane assume consulenti laureati a tempo indeterminato in tutta Italia. Continua quindi il piano assunzioni del Gruppo [VIDEO] che conta 130 mila dipendenti e che ha programmato la sua espansione per i prossimi anni nel settore della consegna dei pacchi, grazie al recente accordo con Amazon, e nel settore finanziario/assicurativo. Ed è proprio quest’ultimo il settore di business verso il quale è orientata la nuova offerta di lavoro ...

Odg in favore dei dipendenti di Poste Italiane - la Slc Cgil esprime soddisfazione e ringrazia il Consiglio regionale per la sensibilità ... : Il Molise deve avere pari dignità e un intervento deciso della politica potrebbe fermare l'emorragia! La SLC Cgil nel frattempo continua la propria azione e preannuncia per il prossimo mese di agosto ...

Palermo : presentato il nuovo modello di Recapito di Poste Italiane : AnciSicilia: “Apprezziamo la scelta di migliorare il servizio, anche nei piccoli centri, mantenendo invariato il numero di posti di lavoro”

PALERMO : PRESENTATO IL NUOVO MODELLO DI RECAPITO DI Poste ITALIANE : AnciSicilia: "Apprezziamo la scelta di migliorare il servizio, anche nei piccoli centri, mantenendo invariato il numero di posti di lavoro" "Esprimiamo apprezzamento per il processo di profondo ...

Un’altra truffa WhatsApp : Unicredit - Intesa Sanpaolo e Poste Italiane chiamate in causa : La truffa WhatsApp ormai va come il cacio sui maccheroni: se ne sentono di ogni, e puntualmente c'è sempre qualcuno che ci casca. Non smetteremo mai di mettervi in guardia, a costo di risultare anche ripetitivi e fastidiosi. Per l'occasione è stato fatto il nome di istituti di tutto rispetto, quali Unicredit (tirata in ballo già per quanto riguarda un'altra truffa SMS, sempre tarata sul fenomeno del phishing), Intesa Sanpaolo e Poste ...

Poste Italiane - in arrivo 1500 assunzioni entro il 2018 : l'accordo con i sindacati : Poste Italiane ha annunciato oltre 1500 assunzioni entro la fine del 2018. I nuovi posti di lavoro sono il risultato di un accordo siglato con i sindacati di categoria, Slp-Cisl, Slc- Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc - Ugl Comunicazioni, che porteranno a 1.080 assunzioni a tempo indeterminato derivanti da stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro precari e a 500 nuove assunzioni di giovani laureati da impiegare come ...

Poste Italiane assume : sono previste circa 1500 assunzioni entro la fine del 2018 : In questi giorni è stato siglato un accordo sulle politiche attive tra Poste Italiane e vari sindacati che prevede la stabilizzazione di vecchie assunzioni e l'assunzione di nuove risorse. I sindacati che hanno sottoscritto tale accordo con l'azienda Poste Italiane sono Slp-Cispl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. Accordo sindacati- Poste Italiane: nuove assunzioni entro 2018 In base all'accordo recentemente ...

Borse - per Milano inizio di settimana in salita : male Snam e Poste Italiane : (Alliance News) - La prima di settimana è negativa per Piazza Affari, che dopo un'intera sessione in calo termina con perdite estese ai diversi comparti. Nessuna Borsa in Europa è rimasta immune...

Poste Italiane - 1.500 assunzioni entro il 2018 : E' stato raggiunto l'accordo con i sindacati: nel triennio 2018-2020 saranno complessivamente coinvolti circa 6.000 lavoratori attraverso la stabilizzazione di rapporti a tempo determinato, ...

Poste Italiane e Amazon : ecco i dettagli dell’accordo che migliorerà la consegna dei pacchi : Si è già parlato della importante rivoluzione strategica messa in atto da Poste Italiane, quel piano conosciuto come Deliver 2022 che punta ad ottimizzare la qualità dei servizi offerti ai clienti, incrementando l’occupazione e puntando maggiormente sull’e-commerce, la cui diffusione ha contribuito a cambiare le abitudini di shopping degli italiani che scelgono sempre più di affidarsi alla rete per i propri acquisti. In questo ...

Amazon si accorda con Poste Italiane - consegne serali e nei weekend : Amazon e Poste Italiane raggiungono un importante accordo triennale (con possibilità di rinnovo biennale) che prevede consegne dei pacchi fino a sera e nei weekend. L'accordo rientra nel piano quinquennale "Deliver 2022". L'articolo Amazon si accorda con Poste Italiane, consegne serali e nei weekend proviene da TuttoAndroid.

e-commerce : Poste Italiane sigla accordo con Amazon : Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. L'intesa, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore biennio, prevede la ...