Posta e Calendario | Microsoft testa in Windows 10 i banner pubblicitari di terze parti

Posta e Calendario : introdotto il supporto alla penna e a Windows Ink : Posta e Calendario ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento rilasciato per gli utenti Insider nel canale Fast del programma Insider introducendo il supporto alla penna. Con la nuova versione numerata 16005.10228.20091.0, è possibile utilizzare la penna touch del proprio 2-in-1 Windows 10 oppure, in alternativa, le classiche dita per scrivere appunti o disegnare contenuti da inviare tramite la Posta elettronica. Nella parte superiore ...

Posta e Calendario si aggiorna per Windows 10 [Insider] : Microsoft sta rilasciando in questi minuti un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema Posta e Calendario che arriva così alla versione 16005.10228.20075.0. Novità Aggiunte nuove opzioni per il controllo dei contenuti esterni delle mail. Andando in ImPostazioni>Riquadro Lettura è possibile selezionare “Scarica automaticamente immagini e formati di stile esterni, ad eccezione della Posta S/MIME” oppure “Scarica automaticamente immagini ...

Posta e Calendario : introdotta nella UWP la gestione degli abbonamenti Office [Insider] : Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento per l’applicazione di sistema “Posta e Calendario” preinstallata di defult su tutti i PC e tablet Windows 10. L’update è disponibile esclusivamente per gli Insider iscritti al ramo di distribuzione fast. La nuova versione, numerata 17.9330.20915.0, introduce all’interno del menu delle imPostazioni un’opzione denominata gestione abbonamenti; come suggerisce il ...