Piercing sulla lingua | seri rischi per bocca e denti

(Di giovedì 12 luglio 2018) Una moda che può rappresentare uno. Ilè un’abitudine sempre più in uso tra i giovani, e soprattutto le ragazze, ma è anche nemico della salute della. Apre infatti la strada all’infiammazione delle gengive e, nei casi più gravi, accelera la perdita dei. A evidenziarne iè uno studio clinico presentato recentemente al Congresso internazionale della Federazione Europea di Parodontologia (EFP) Europerio 9. I ricercatori dell’Università di Basilea, in Svizzera, hanno preso in esame 18 ragazze cono il labbro, con un’età media di 28 anni. Ne hanno registrato i parametri clinici e li hanno confrontati con idi pazienti che non avevano, notando nel primo gruppo la presenza di segni inequivocabili di parodontite o infiammazione della gengiva: maggior sanguinamento al sondaggio, aumento ...