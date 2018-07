Piazza Affari rimbalza | ma i dubbi restano Cautela nel breve

Tim scivola in Piazza Affari - -2 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 LUG - Prosegue il momento difficile di Tim in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 2,7% a 0,614 euro, ai minimi da quasi cinque anni. Nelle ultime tre sedute il ribasso è del 6%, ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante ...

Piazza Affari : balza in avanti Moncler : Apprezzabile rialzo per l' azienda nota per i piumini , in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato ...

In evidenza Brunello Cucinelli sul listino di Piazza Affari : Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : in rally Piquadro : Brilla il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano con un aumento del 3,42%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Piazza Affari in rialzo insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che si allinea agli acquisti del Vecchio Continente . Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ...

Saipem si muove al rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Saipem viaggia tonica a Piazza Affari . La compagnia ingegneristica mostra un rialzo dello 0,46%, scambiando a 4,175 euro grazie anche ai giudizi di alcuni broker. Fidentis raccomanda "...

BPER Banca in rialzo a Piazza Affari : Giornata di guadagni alla borsa di Milano per BPER che mostra un rialzo dell'1,65%. Alcuni rumors di stampa vedrebbero l' istituto di credito emiliano e la Banca Popolare di Sondrio , +0,79%, in ...

Risanamento corre a Piazza Affari dopo accordo di moratoria sul debito : Teleborsa, - Risanamento ha sottoscritto con un pool di Banche Finanziatrici un accordo di moratoria. Le banche sono: Intesa Sanpaolo , Unicredit, Banco BPM, Popolare di Milano, Monte dei Paschi di ...

Piazza Affari rimane al palo in avvio di giornata : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che rimane ai nastri di partenza. Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ieri 11 luglio, ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per IMA : Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di automatismi , con una variazione percentuale dell'1,88%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...