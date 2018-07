Petrolio | a New York chiude in calo a 70 | 33 dlr

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 74 - 15 dlr : New York, 29 giu. (AdnKronos/Dpa) – chiude in rialzo a New York il Petrolio. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso in crescita dell’1% a 74,15 dollari al barile.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 74,15 dlr sembra essere il primo su CalcioWeb.

New York, 27 giu. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio a New York chiude in forte rialzo. Il West Texas Intermediate per agosto ha chiuso a 72,76 dollari al barile, in rialzo di ben 2,23 dollari. Il Brent, dal canto suo, a Londra ha chiuso in rialzo di 1,31 dollari al barile attestandosi a 77,62 dollari al barile.

NEW York, 26 GIU - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,25 dollari al barile , +0,25%.

Il Petrolio affonda in chiusura a New York: per tutta la giornata in calo, in attesa dell'apertura delle piazze asiatiche, cede infatti oltre il 3%...

Roma, 15 giu. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in calo a New York. Il Wti per luglio ha chiuso a 65,06 dollari al barile, in calo di 1,83 dollari (-2,7%).

New York, 30 mag. (AdnKronos/Xin) – chiude in rialzo il Petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per luglio, infatti, ha chiuso guadagnando 1,48 dollari, attestandosi a 68,21 dollari al barile.

New York, 16 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo sopra i 71 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno, infatti, ha chiuso a 71,49 dollari al barile, in rialzo di 18 cents (+0,3%) rispetto all'apertura.

