Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e banche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Perché accanirsi su Roma è un errore : "Sporca", "invivibile", "degradata", "incivile". Aggettivi sempre più spesso utilizzati per descrivere Roma. Tutto vero? In parte e con una buona dose di esagerazione. Basta una sufficiente capacità di osservazione per rendersi conto che i problemi della Capitale, da circa 30 anni, sono sempre gli stessi. Ciclicamente ogni singola criticità migliora o peggiora. E se, in relazione alle singole ere amministrative, a ciascuna ...

Immigrazione - Perché la Francia può umiliarci : i colpevoli sono Romano Prodi e Giorgio Napolitano - la scelta scellerata : i 'respingimenti' di immigrati irregolari in quanto non profughi a Ventimiglia e Bardonecchia avviene, secondo la Francia , nel perfetto rispetto di un regolamento che 'nessun governo italiano, ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco Perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Stadio della Roma - se il progetto di Tor di Valle non decolla è Perché è sbagliato : Italia Nostra è sempre stata contraria alla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle semplicemente perché l’area è sbagliata sotto molti, decisamente troppi, punti di vista. Qui ci preme sottolineare l’aspetto più generale di questa questione. Da oltre 25 anni la pianificazione urbanistica delle città italiane è stata sostituita dalla contrattazione urbanistica tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato. Una volta ...

Il messaggio con cui è stato negato il lavoro ad una ragazza di Roma - Perché lesbica : Risponde a un annuncio di lavoro che le viene però negato perché lesbica. E' successo a Roma a Valentina, una ragazza che aveva contattato uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione Lungotevere in Festa 2018. Dopo una breve conversazione via chat si vede negare il colloquio lavorativo. "A noi servono donne, non maschi mancati. Ti presenti come donna, ma hai l'aspetto da maschio", è ...

"I romanzi addomesticati Perché scritti dagli editor" : "Una suggestione che potrebbe avere presa su molte persone, e molti studenti, è l'idea che la cultura tecnologica si sia ritagliata uno spazio maggiore nel panorama mentale del presente, e che possa rappresentare una alternativa a un modello culturale, che è quello presentato tradizionalmente dalla scuola, basato sulla interazione fra cultura umanistica e scientifica". Lorenzo Tomasin insegna Filologia romanza e Storia della lingua italiana ...

Roma - show a sorpresa di Luca Barbarossi nella metro A : 'Roma è di tutti Perché sa accogliere' : sorpresa in metro: tra i tornelli della stazione Repubblica appare Luca Barbarossa, insieme a due musicisti - Francesco Valente alla chitarra elettrica e Maurizio Mariani al basso -, chitarra acustica ...

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

