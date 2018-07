Per ogni italiano 2 farmaci al giorno | sale spesa famiglie

Taglio dei vitalizi - Luigi Di Maio : “Risparmio di 200 milioni di euro Per ogni legislatura” : Luigi Di Maio annuncia l'approvazione della delibera su Facebook: "Da qui si parte per mettere mano alle pensioni d'oro con una legge. Ringrazio Roberto Fico tutti i membri dell'ufficio di presidenza. La delibera mi risluta che sia stata votata da tutti, tranne che da due astenuti".Continua a leggere

Zoomafie - Lav : "Una denuncia ogni 55 minuti Per reati contro gli animali" : Nel rapporto la fotografia del lavoro delle procure: nel 2017 procedimenti aumentati del 3,74 per cento rispetto all'anno prima. Crescono i maltrattamenti ma anche le denunce. La piaga del traffico di cuccioli e il coinvolgimento dei minori: "Una scuola di violenza"

Migranti - l'accoglienza è un flop ma ci costa 35 euro al giorno Per ogni richiedente asilo : L'accoglienza dei Migranti in Italia fa acqua da tutte le parti. Ritardi, inadempienze e servizi insufficienti: una situazione rilevata da "In Migrazione" con il primo rapporto sui Centri di Accoglienza Straordinaria ed effettuata ...

L'ultimo saluto a Lidia Togni Il suo amore Per la Sicilia : Le piaceva Siracusa e tra gli spettacoli ad Augusta e San Giovanni la punta, la decisione di sostare proprio nella città di Aretusa, nell'area di via Algeri dove era stato piazzato il tendone e dove ...

Avira Password Manager : potenziato e gratuito - una password Per ogni account : Avira annuncia la versione aggiornata di Avira password Manager progettato per rendere gli account personali più sicuri e accessibili grazie alla crittografia delle note, al potenziato indicatore di efficacia delle password, alla migliore accessibilità al cloud e alla nuova interfaccia utente user-friendly. Il pericolo che dati non protetti e password hackerate finiscano nelle mani sbagliate è concreto. Studi globali, indicano che le due ...

La drammatica estate negli ospedali italiani - ogni giorno migliaia di interventi rinviati Per mancanza di Personale : Si preannuncia drammaticamente bollente l'estate negli ospedali italiani. Le strutture dello Stivale sono quasi tutte al collasso, e rischiano di non poter garantire i servizi minimi. Stando a quanto ...

Ghali - dolore Per la morte di Ledio/ Foto - “Ti porterò con me in ogni mia scelta - sei un fratello Per sempre!” : Ghali, il dolore su Instagram per la morte del piccolo Ledio, suo fan di appena 11 anni: “Ti porterò con me in ogni mia scelta, sei un fratello per sempre!”.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Un'arte Per ogni stagione : a settembre parte la Milano Movie Week : Dal 14 al 21 il "tassello autunnale" del progetto del Comune "Yes Milano", dopo la settimana dedicata all'arte e quella alla fotografia. A dicembre il ciclo si concluderà con la musica

iAmgenius - la sfida Per rispondere ai bisogni dei malati di tumore : Milano, 9 lug., AdnKronos Salute, - Un tumore non si cura solo con bisturi e farmaci. Serve molto di più. E solo chi vive il percorso di malattia sa cosa vuol dire in concreto affrontare giorno dopo ...

Shuhei Yoshida e gli AAA troppo grandi Per fallire : "ogni nuovo progetto è un'enorme scommessa" : Si parla spesso del modello classico degli AAA single-player prettamente incentrati su una storia che ha un chiaro inizio e una chiara fine fine e in particolare di come questo modo di fare videogiochi sia sempre più complicato e costoso. Sony è una delle principali compagnie che sta continuando a investire in questo tipo di esperienze e, al di là dei trend del mercato, l'impegno della compagnia è praticamente sempre stato ripagato con vendite ...

Wimbledon – Disco rosso Per Fognini - l’azzurro stecca contro Vesely : il ceco si impone in quattro set : Il tennista azzurro esce di scena al terzo turno del torneo di Wimbledon, passa il turno il ceco Vesely che si impone in quattro set Niente da fare per Fabio Fognini al torneo di Wimbledon, il tennista azzurro si ferma al terzo turno del torne britannico. Dopo aver battuto Bolelli nel derby tutto italiano, il ligure è stato aconfitto in quattro set da Jiri Vesely, numero 93 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 3-6, 6-3, 6-2 in ...

Wimbledon 2018 : sconfitta amara Per Fabio Fognini. L’azzurro piegato in quattro set da Vesely : Un brutto Fabio Fognini quello che quest’oggi si è esibito nel terzo turno del torneo di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal ceco Jiri Vesely (n.93 del mondo) con il punteggio di 7-6 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 56 minuti di gioco. Una prestazione incolore per Fabio, costellata da tanti errori (37 non forzati) e diverse chance sprecate nel corso del confronto, per una gestione mentale dell’incontro decisamente rivedibile. Il ...

