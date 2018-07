Pensioni | Di Maio | ‘Governo al lavoro per superare la riforma Fornero’

Blastingnews

(Di giovedì 12 luglio 2018) Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissionee previdenza sociale al Senato, il ministro dele dello Sviluppo economico, Luigi Di, in materia didelleappare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso conferma gli impegni assunti sulla quota 100 per tutti ma ancora i dettagli della misura sono da valutare e assicura la quota 41 per i lavoratori precoci. Non fa espressamente riferimento alla proroga di Opzione Donna, che pure è prevista nel contratto di governo, ma sembra comunque lasciare aperta questa possibilita'. Prudenza sì, vista la complessita' e la delicatezza della questione previdenziale, ma nessuno passo indietro. Serve solo il ...