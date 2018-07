Pensioni | Corte dei Conti stop Non toccate la Fornero Quota 100-Quota 41 in

Pensioni - la Corte dei conti frena il governo Conte : 'La legge Fornero non può essere modificata' : Si complica la strada del governo Lega-M5s per il superamento della legge Fornero sulle Pensioni . Dai giudici della Corte dei conti è arrivato un brusco stop a ogni tipo di riforma del sistema ...

La Corte mette in guardia il governo dai piani di revisione della legge Fornero:?Dopo aver rimarcato che «specie in campo previdenziale, le politiche pubbliche dell'oggi influiscono sulla spesa di domani», la Corte avvisa che «è cruciale non creare debito Pensionistico aggiuntivo».

In campo previdenziale 'le politiche dell'oggi influiscono sulla spesa del domani'. Per questo 'sono da auspicare azioni in grado di favorire un aumento del tasso di ...

In attesa di conoscere il destino del nuovo sistema previdenziale contributivo quota 100 [VIDEO] e quota 41, anche la Corte dei Conti cerca di richiamare l'attenzione del Governo Conte rivelando che il bilancio dello Stato è fragile a causa soprattutto della spesa per le Pensioni, ma anche per i mancati introiti della rottamazione e un futuro incerto. La relazione della Corte dei Conti punta il dito sulle Pensioni Secondo quanto spiega nella sua ...

Dal primo gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove norme per la rivalutazione dei trattamenti previdenziali. L'ISTAT ha rilevato un aumento del costo della vita, di conseguenza la Corte Costituzionale ha pensato a trattamenti Pensionistici più adeguati [Video]all'incremento dell'inflazione. Lo scopo è quello di mantenere il potere d'acquisto così com'è senza alterarlo in modo negativo ulteriormente, soprattutto per chi ha una ...

