Pensioni a quote | Di Maio rende ufficiale il piano del Governo | misure | ma non per tutti

(Di giovedì 12 luglio 2018) Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riformadi cui tanto si parlava, con ledi quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Diin Senato, durante l’illustrazione delprogrammatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali lein cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che adesso lesiano ufficiali, perché il lavoro è ancora lungo e la strada impervia, ma è sicuramente un dato molto importante. Ilsta cercando soluzioni per lanciare per davvero quota 100 e quota 41.con il sistema, all'insegna della flessibilità con diverse combinazioni possibili. Diperò ha confermato anche alcuni limiti delle novità e il fatto che iladesso stia valutando come adottare i ...