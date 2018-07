Pensi che separare lavoro e vita privata sia la scelta giusta? Sbagli di grosso

RIFORMA PensiONI 2018/ Altro che Quota 41 e Quota 100 - Di Maio pensa agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Lugi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Inps : subito quota 100? Ecco a che età si andrebbe in Pensione e con quanto : le proiezioni di Tito Boeri : Cosa accadrebbe se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta "quota 100" per il pensionamento anticipato? Molto dipende dalla combinazione dei vari sistemi di calcolo, ma secondo l'Inps i costi ...

A Rapallo uno schermo gigante per gli "umarell" - i Pensionati "guardoni" dei lavori in corso : ... al pomeriggio immagini utili per i numerosi turisti che frequentano la piccola perla ligure , con lo scorrimento di informazioni sugli appuntamenti in programma in città, dagli spettacoli agli ...

In Pensione l'ultimo fiaccheraio di Montecatini : Lorenzo Miniati ha appeso le redini al chiodo e con lui scompare una categoria. Il Comune lo ha premiato con una targa ricordo

Pensioni - quote e superamento della Fornero : a che punto siamo : Il piano è molto ambizioso: superare la Legge Fornero, "smantellarla pezzo per pezzo", come ha più volte detto Matteo Salvini. Sulle Pensioni le ipotesi in campo sono numerose. Nessuna...

Cambiano requisiti e uscite per le Pensioni nel 2019 - ma anche novità da Di Maio : Sono stati giorni di fuoco questi ultimi in materia pensionistica. Luigi Di Maio ha relazionato in Senato sulle novita' che il suo Esecutivo sta valutando di inserire nel sistema. Quota 41 secondo il Vice Premier dovrebbe essere misura che permetta una finestra di uscita a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianita' di servizio. Quota 100 invece è misura che concedera' numerose combinazioni di uscita tra eta' anagrafica e contributi versati, ma ...

Luigi Di Maio pronto a colpire anche le Pensioni 'normali' per favorire gli assegni assistenziali : Quando gli italiani smetteranno di festeggiare per i quattro soldi tolti ai deputati col ricalcolo dei vitalizi , forse dovranno iniziare a preoccuparsi per le loro pensioni. Lì si tratta di 630 ...

Allarme medici : “entro il 2022 ne mancheranno 12mila”/ Pensionamenti e privati : sos in Asl e ospedali : Allarme medici: "entro il 2022 ne mancheranno circa 12mila, tra ospedali e Asl". I motivi del Sos: Pensionamenti, passaggio al privato e politiche non accorte(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle Pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

