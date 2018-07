Paypal scrive a una cliente morta di cancro | Il suo decesso viola le nostre

huffingtonpost

(Di giovedì 12 luglio 2018) Colpevole di essere. Così, la società che offre servizi di pagamento digitale, ha giudicato Lindsay Durdle, 37 anni, inglese, deceduta a causa di unal seno. Per ribadire le sue ragioni, il sito le ha indirizzato una lettera,ndo che il suoavevato le condizioni contrattuali. Una situazione alquanto bizzarra, che il marito della donna si è trovato a gestire. Non riuscendo a dare una spiegazione al comportamento di(la quale minacciava anche di ricorrere alle vie legali), l'uomo ha denunciato il fatto alla BBC.Tutto è iniziato quando il signor Durdle ha informatodella morte della moglie per chiudere tutte le sue utenze: ha fornito un certificato della sua morte, del testamento e la sua carta d'identità, come richiesto. Ha però ricevuto, come risposta, una lettera indirizzata a lei, con ...