Passeggeri del bus minacciati col coltello | la furia del migrante a Milano

Passeggeri del bus minacciati : la furia del migrante a Milano : Momenti di paura alla stazione degli autobus di Lampugnano, quartiere alle porte di Milano. Poco prima dell'una di pomeriggio, un giovane di origine africana, armato di coltello e con una bottiglia di birra ancora in mano, ha bloccato la partenza di un autobus della ditta Salemi che era diretto verso la Sicilia (guarda il video).Secondo la testimonianza della collega Sofia Dinolfo, giornalista siciliana a bordo del mezzo, il giovane immigrato si ...

Alstom - certificato in Germania per il primo treno Passeggeri a idrogeno del mondo. In servizio dal 2021 : Teleborsa, - Si chiama Coradia iLint, è realizzato da Alstom, ed è il primo treno passeggeri del mondo a celle a combustibile idrogeno. Il convoglio ha ottenuto l'approvazione dall'Autorità ...

Crolla cappelliera nell'autobus FSE tra Bari e Adelfia - Passeggeri : 'C'è mancato poco' : Brutto risveglio per una pendolare degli autobus delle Ferrovie Sud Est. Nella tratta Bari-Adelfia delle 13:30 la ragazza, che si era appisolata durante il tragitto, appena aperti gli occhi si è ...

Air France-KLM - a maggio 2018 crescita Passeggeri del 3 - 7% : Teleborsa, - Per Air France-KLM passeggeri in crescita del 3,7% a maggio. Il Gruppo ha registrato in particolare una netto incremento nei collegamenti con il Sud America e melle sue attività low cost, ...

La guerra del finestrino : l’esilarante duello tra i due Passeggeri del bus [VIDEO] : Un ragazzo accaldato e una signora infreddolita si contendono in modo esilarante l’apertura del finestrino di un bus Viaggiare sui mezzi pubblici, spesso affollati e con un abitacolo caratterizzato da temperature insopportabili, si dimostra spesso un’impresa non facile. Lo sanno bene i protagonisti del video che vi proponiamo, ovvero un ragazzo accaldato in maniche corte e una signora infreddolita. I due seduti uno dopo l’altro, si ...

Guasto alla linea elettrica - i Passeggeri del treno scendono e proseguono a piedi : traffico ferroviario interrotto - ritardi fino a 90 minuti : Un Guasto al cavo aereo della linea elettrica, scintille, il fumo e un bello spavento per i pendolari della linea Domodossola-Milano, che quando il loro convoglio si è fermato nel tratto tra Busto ...

L'aeroporto di Catania aderisce alla Festa della Musica : tre orchestre scolastiche allietano la partenza dei Passeggeri di Fontanarossa : ... Presidente e AD di SAC che guardavano al territorio facendo spazio al talento dei giovani, SAC ha voluto coinvolgere il mondo della scuola, già quotidianamente presente in aeroporto con i progetti ...

Aeroporto Bergamo - Passeggeri di Orio al Serio sulle ali della musica : Teleborsa, - Entra nel vivo la festa della musica presso l'Aeroporto di Milano Bergamo , gestito dalla società SACBO , che per questa giornata ha una programmazione ricchissima all'insegna della ...

“Le hanno prese”. Arrestata la banda delle rom. Centinaia i Passeggeri colpiti : ecco come agivano : Sono tornate in azione, ma sono state subito bloccate e arrestate dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano due delle componenti della banda formata da rom che agiva all’interno della stazione centrale di Milano. Il gruppo delle giovani, soprannominato la banda delle bosniache, è stata prese in flagranza di reato ed era specializzata in furti con destrezza. L’ultimo episodio è accaduto in Stazione Centrale a Milano dove ...

Treno bloccato per 5 ore in galleria : l'odissea notturna dei Passeggeri a bordo del convoglio : Un calvario durato quasi cinque ore quello dei passeggeri del Treno Italia 9989 in viaggio da Milano a Roma che ieri sera, intorno alle 21, si è fermato in una galleria nei pressi di Capena, alle porte della capitale. I 400 passeggeri a bordo...