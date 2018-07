Calciomercato Parma - ufficiale l'arrivo di Bruno Alves : contratto di un anno : Un rinforzo di esperienza internazionale, per il Parma, che ha ufficializzato l'arrivo di Bruno Alves. Il difensore la scorsa stagione era in forza ai Rangers Fc , 25 presenze e due reti, , club dal ...

Caos Parma - UFFICIALE il deferimento : i dettagli e le motivazioni : Il Procuratore Federale, “esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-Parma del 18 maggio, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare ...

Calciomercato Parma - ufficiale l'acquisto di Stulac : contratto di cinque anni : Il grande salto lo farà col Parma: Leo Štulac giocherà in Serie A nella prossima stagione, con la maglia degli emiliani. Negli scorsi giorni, la società aveva chiuso l'operazione per 1,3 milioni di ...

Parma - ufficiale il rinnovo di Roberto D'Aversa fino al 2020 : Le due promozioni conquistate sono state il miglior attestato di una fiducia ben riposta. Per questo, il Parma ha deciso di proseguire con Roberto D'Aversa anche in Serie A. L'allenatore ha prolungato ...

Calciomercato Parma - ufficiale : rinnovo fino al 2020 per D'Aversa : Parma - Il Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il tecnico Roberto D'Aversa , che si è legato al club crociato fino al 2020. L'annuncio dell'ad Luca Carra : "Siamo felicissimi di ...

Caso Parma - lo Spezia allo scoperto : il comunicato ufficiale del club : “In seguito al clamore mediatico sviluppatosi nel periodo successivo all’incontro Spezia-Parma del 18 maggio scorso, la società Spezia Calcio intende chiarire che, nel pieno rispetto delle normative federali previste dal Codice di Giustizia Sportiva, si è immediatamente attivata per trasmettere alla Procura Federale il contenuto dei messaggi ricevuti nei giorni precedenti la partita in questione dai propri tesserati Filippo De Col ed ...