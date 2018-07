Paris Saint Germain | nuova partnership con Renault | accordo per tre stagioni

E Buffon viaggerà in Renault con il Paris Saint-Germain! : Il Paris Saint-Germain e Renault hanno siglato una partnership ufficiale che lega le due realtà per le prossime tre stagioni. L’accordo prevede lo sviluppo di campagne globali su larga scala, dche combineranno la passione dei tifosi della squadra di Parigi, che ha appena messo sotto contratto Gianluigi Buffon, con la forza di Renault, uno dei […] L'articolo E Buffon viaggerà in Renault con il Paris Saint-Germain! sembra essere il ...

Paris Saint-Germain - primo allenamento di Buffon con il club parigino [VIDEO] : Il portiere italiano ha postato sui social alcune immagini del suo primo allenamento con la maglia del Paris Saint-Germain Buffon Day a Parigi, in mattinata il primo allenamento con il Paris Saint-Germain e nel pomeriggio la presentazione alla stampa. Comincia una nuova avventura per l’ex Juventus, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Fatica e sudore insieme ai colleghi nel centro sportivo ...

Paris Saint Germain - è il Buffon day : segui la conferenza in diretta : ROMA - Il 9 luglio è un giorno che è tatuato in maniera indelebile nella vita di Gianluigi Buffon. A 12 anni di distanza dal trionfo nel Mondiale contro la Francia, il portiere viene presentato oggi ...

La presentazione di Buffon al Paris Saint-Germain - in diretta : Inizia alle 15: qui potete seguirla in streaming The post La presentazione di Buffon al Paris Saint-Germain, in diretta appeared first on Il Post.

Buffon giocherà nel Paris Saint-Germain : Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo, verrà presentato lunedì al Parco dei Principi (e poi sotto la torre Eiffel) The post Buffon giocherà nel Paris Saint-Germain appeared first on Il Post.

Calcio : è ufficiale - Gigi Buffon è un giocatore del Paris Saint Germain : È ufficiale: il portiere italiano Gianluigi Buffon giocherà per un anno con il Paris Saint Germain. L'annuncio è del Presidente del Psg, il qatariota Nasser Al-Khelaifi: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Gianluigi Buffon nella nostra grande famiglia". Per Buffon un contratto di un anno con l'opzione per il secondo. "È con una grande sensazione di felicità che mi ...

Calcio : è ufficiale - Gigi Buffon è un giocatore del Paris Saint Germain : È ufficiale: il portiere italiano Gianluigi Buffon giocherà per un anno con il Paris Saint Germain. L'annuncio è del Presidente del Psg, il qatariota Nasser Al-Khelaifi: 'Siamo orgogliosi di dare il ...

Ufficiale - Buffon è un giocatore del Paris Saint-Germain : L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana ha firmato oggi un contratto di un anno con un'opzione per una seconda stagione. L'articolo Ufficiale, Buffon è un giocatore del Paris Saint-Germain è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Buffon-Paris Saint-Germain - visite mediche superate in gran segreto : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Nella giornata di oggi il portiere del Paris Saint-Germain ha superato le visite mediche con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano adesso è in sede per firmare il suo nuovo contratto Mentre la Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon ha sostenuto nella giornata di oggi le visite mediche con il Paris Saint-Germain. Come riporta RMC Sport, il portiere italiano ha superato brillantemente i test fisici, spostandosi poi ...

Gianluigi Buffon è del Paris Saint Germain : lunedì 9 la presentazione : Dopo 17 anni in bianconero Gianluigi Buffon sarà il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L’ex portiere della Nazionale verrà

Uefa – Caso Paris Saint-Germain - rinviata la sentenza per un riesame condotto dalla Camera Arbitrale : Il presidente del CFCB ha deciso di rinviare la sentenza per un riesame da parte della Camera Arbitrale Alla luce della recente sentenza dell’ispettore capo dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) di chiudere l’indagine sul Paris Saint-Germain – cominciata il 1° settembre 2017 – il presidente del CFCB ha deciso di rinviare la sentenza per un riesame da parte della Camera Arbitrale. Il presente ...

Fair Play Finanziario - la UEFA riesaminerà il caso del Paris Saint-Germain : Dopo aver chiuso l'indagine sui conti del club parigino, la UEFA ha deciso di procedere con un riesame del caso da parte della Camera Arbitrale. L'articolo Fair Play Finanziario, la UEFA riesaminerà il caso del Paris Saint-Germain è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bonucci via dal Milan? / Calciomercato : l'agente ha già parlato con il Paris Saint German : Bonucci via dal Milan? Calciomercato: l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, sembra aver avuto già dei contatti col Paris Saint German dove riabbraccerebbe Gigi Buffon.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Calcio d’estate - Milan-Paris Saint-Germain è l’evento più ricercato : Secondo i dati della piattaforma di compravendita di biglietti StubHub, Milan-Paris Saint-Germain è l'incontro calcistico estivo più ricercato dai tifosi. L'articolo Calcio d’estate, Milan-Paris Saint-Germain è l’evento più ricercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.