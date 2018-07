Parapendio – Europei di Montalegre | l’Italia alla riscossa

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) La squadra nazionale di volo libero inè prossimapartenza per la 15.a edizione dei Campionatidella disciplina che si terranno a, in Portogallo, dal 16 al 28 luglio Difficile il compito degli azzurri a partire dal riscatto dopo la pallida prova ai campionati del mondo dello scorso anno, quando la squadra non ha sfruttato il fattore campo, visto che si sono disputati nei cieli nostrani di Feltre. Subito dopo quello di battere i mostri francesi che da anni regnano incontrastati nei cieli. I piloti transalpini negli ultimi cinque campionati del mondo hanno vinto altrettante medaglie d’oro individuali maschili, due femminili e tre a squadra. Durante gli scorsi, doveha vinto una medaglia d’argento nell’individuale grazie a Joachim Oberhauser e quella di bronzo a squadre, i cugini d’oltralpe hanno riempito il sacco con tutte le ...