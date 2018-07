Pallavolo | lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Indei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, ladisi raduneràSta per concludersi il periodo di riposoche16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione indei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Per questa prima sessione di lavoro che si concluderà il 21 luglio, il CT azzurro ha convocato dodici atleti: Oleg Antonov, Michele Baranowicz, Davide Canro, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli (dal 18 luglio), Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore Rossini, Roberto Russo.L'articoloil...