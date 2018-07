Pallanuoto femminile | Europei 2018 | le convocate dell’Italia Le 13 azzurre del Setterosa

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per gli Europei di Barcellona. Le 13 azzurre del Setterosa : Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. Olanda e Grecia ossi duri per il Setterosa : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è inserito nel girone A, assieme ad Olanda, Grecia, Israele, Francia e Croazia. L’esordio delle azzurre sarà soft: sabato 14 alle ore 15.30 l’avversario sarà Israele, incontrato e sconfitto per 19-0 ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : l’Italia punta sul blocco storico del Setterosa : Elisa Quierolo, Sara Dario, Izabella Chiappini, Aleksandra Cotti, Giulia Emmolo, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri, Arianna Gragnolati, Silvia Avegno, Federica Lavi, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Giulia Gorlero: da questi 16 nomi usciranno le atlete che andranno a comporre la selezione italiana per gli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona, il Setterosa si affiderà al suo blocco ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - programma e orari delle partite del Setterosa : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna femminile, che inizierà il 14, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Setterosa e nel Gruppo A affronterà nella prima fase Olanda, Francia, Israele, Grecia e Croazia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : la formula e il regolamento della rassegna continentale. Le differenze tra il torneo maschile e quello femminile : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. Nel torneo maschile le 16 squadre partecipanti sono divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. La prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto, la competizione più importante di quest’anno per quanto riguarda la selezione italiana al femminile. Obiettivo medaglie per il Setterosa di Fabio Conti. Andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il Programma del torneo femminile. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : pareggio e secondo posto finale per il Setterosa : pareggio per 8-8 con l’Ungheria per il Setterosa nell’ultima giornata dello Spido Dutch Trophy di Rotterdam, torneo amichevole per le nazionali di Pallanuoto femminile. Le azzurre dominano in lungo e in largo, sono addirittura avanti per 7-4 al termine del terzo quarto, ma alla fine la rimonta magiara arriva negli ultimi minuti, con addirittura il Setterosa costretto a rincorrere (pareggio di bianconi allo scadere). Azzurre seconde ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : grande Setterosa! Olanda rimontata e battuta 8-7 : Pronto riscatto del Setterosa nella prima partita davvero importante dello Spido Dutch Trophy: dopo la sconfitta degli USA, che comunque non affronteremo agli imminenti Europei di Barcellona, questa sera è arrivata la vittoria contro l’Olanda, selezione che ritroveremo nello stesso raggruppamento della rassegna continentale. L’Italia ha vinto in rimonta per 8-7. Sotto 0-3 a fine primo quarto, le azzurre hanno iniziato una lenta ma ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa sconfitta all’esordio. Gli USA vincono 10-4 : Inizia male lo Spido Dutch Trophy per il Setterosa: a Rotterdam gli USA si impongono nettamente per 10-4 nella prima partita del quadrangolare che si concluderà venerdì. Per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile in rete Bianconi con una doppietta e Picozzi ed Emmolo con un gol a testa. Per le nostre avversarie va sottolineata la quaterna di Fattal. Domani l’Italia sfiderà alle ore 19.30 le padrone di casa dell’Olanda. Di ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa prove generali di Europei : Da Ostia a Rotterdam: il Setterosa ha lasciato il ritiro laziale e si è spostato in Olanda, dove da oggi a venerdì prenderà parte allo Spido Dutch Trophy. Sarà questo l’ultimo test prima degli Europei di Barcellona, che per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizierà contro Israele sabato 14 luglio alle 15.30. Le azzurre saranno impegnate in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

