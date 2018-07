Pallanuoto | Europei 2018 | i convocati dell’Italia I 13 azzurri del Settebello

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Le 13 azzurre del Setterosa : Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per gli Europei di Barcellona. I 13 azzurri del Settebello : Sono due le notizie che si deducono dalle convocazioni del CT Sandro Campagna per gli Europei di Barcellona: il Settebello affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto con un solo centroboa di ruolo, Bodegas (non c’è Aicardi), mentre rientra, rispetto alla Superfinal di Europa Cup, Gallo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto tre le società rappresentate dai 13 azzurri. I 13 convocati dell’Italia (CT: Sandro ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per gli Europei di Barcellona. Le 13 azzurre del Setterosa : Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le favorite. Non solo Serbia e Croazia - anche Grecia e Spagna fanno paura : Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno il 16 luglio in quel di Barcellona (Spagna). Davvero difficile trovare un’edizione così equilibrata per quanto riguarda la manifestazione continentale: davvero in tanti possono giocarsi la medaglia d’oro e, in generale, il podio. Appuntamento molto importante per delineare una griglia di partenza in vista dei prossimi obiettivi tra 2019 e 2020: i Mondiali e le ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. Olanda e Grecia ossi duri per il Setterosa : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è inserito nel girone A, assieme ad Olanda, Grecia, Israele, Francia e Croazia. L’esordio delle azzurre sarà soft: sabato 14 alle ore 15.30 l’avversario sarà Israele, incontrato e sconfitto per 19-0 ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. Ungheria sulla strada per il primo posto : Un cammino tutt’altro che semplice nella prima fase degli Europei 2018 di Barcellona (Spagna) per quanto riguarda il Settebello. Gli azzurri, non apparsi in gran spolvero in questa prima parte di stagione, si presentano all’appuntamento più importante di quest’anno per giocarsi le chance di medaglia: fondamentale sarà partire già bene nel raggruppamento preliminare per evitare insidie pericolose con il passare del torneo. La ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : l’Italia punta sul blocco storico del Setterosa : Elisa Quierolo, Sara Dario, Izabella Chiappini, Aleksandra Cotti, Giulia Emmolo, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri, Arianna Gragnolati, Silvia Avegno, Federica Lavi, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Giulia Gorlero: da questi 16 nomi usciranno le atlete che andranno a comporre la selezione italiana per gli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona, il Setterosa si affiderà al suo blocco ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - programma e orari delle partite del Setterosa : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna femminile, che inizierà il 14, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Setterosa e nel Gruppo A affronterà nella prima fase Olanda, Francia, Israele, Grecia e Croazia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - programma e orari delle sfide del Settebello : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna maschile, che inizierà il 16, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Settebello e nel Gruppo A affronterà nella prima fase Germania, Ungheria e Georgia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida ...

Pallanuoto - Europei 2018 : la formula e il regolamento della rassegna continentale. Le differenze tra il torneo maschile e quello femminile : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. Nel torneo maschile le 16 squadre partecipanti sono divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. La prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto, la competizione più importante di quest’anno per quanto riguarda la selezione italiana al femminile. Obiettivo medaglie per il Setterosa di Fabio Conti. Andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il Programma del torneo femminile. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna maschile, che inizierà il 16, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Settebello ed affronterà nella prima fase Germania, Ungheria e Georgia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. ...

Pallanuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Semifinali e finali di entrambi i ...