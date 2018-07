Palinsesti La7 | il ritorno dell’informazione ma senza novità

vanityfair

: RT @RSTopnews: Palinsesti #La7, l’informazione di #Floris ancora per sei anni;Confermata #NonelArena di #Giletti #Tagada #Lariachetira #Pia… - RSTopnews : RT @RSTopnews: Palinsesti #La7, l’informazione di #Floris ancora per sei anni;Confermata #NonelArena di #Giletti #Tagada #Lariachetira #Pia… - mrc76emilio : RT @ILTOROSIAMONOI: Urbano Cairo, ha parlato a margine della presentazione dei palinsesti di La7 'Izzo è un giocatore veramente forte, con… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) «La7, una televisione generalista, polifonica, con la predisposizione ad affrontare argomenti di interesse pubblico, di attualità». Urbano Cairo, presidente di rete, ha definito la propria emittente alla stregua di un servizio pubblico. E, per la stagione a venire, s’è dichiarato sicuro di quello che ha. Acquisti, Cairo, non ne ha fatti, programmi nuovi non ne ha ideati. Ha dichiarato,nulla rivelare, di avere in serbo otto prime serate con David Parenzo e ha rilanciato la striscia che, lo scorso anno, aveva affidato a Corrado Guzzanti. «La nostra squadra», ha detto, «È pienamente confermata». L’anno è stato buoni, i bilanci positivi. LEGGI ANCHEDomani è un’altra maratona Enrico Mentana, che Cairo s’è detto pronto a supportare nella creazione di un quotidiano online, fatto da giovani giornalisti, tornerà alla direzione del proprio Tg, agli approfondimenti di Bersaglio Mobile e ...