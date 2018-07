Palinsesti La7 | Cairo blinda Giovanni Floris fino al 2024

Palinsesti La7 2018/19 - squadra che vince non si cambia : tutti i programmi - da Giletti a Mentana : "Siamo reduci da una stagione tv eccezionale e strepitosa. I risultati hanno riportato La7 a livelli superiori anche rispetto al 2012-2013. Un record assoluto da quando La7 esiste". Così Urbano...

Palinsesti La7 : il ritorno dell’informazione (ma senza novità) : «La7, una televisione generalista, polifonica, con la predisposizione ad affrontare argomenti di interesse pubblico, di attualità». Urbano Cairo, presidente di rete, ha definito la propria emittente alla stregua di un servizio pubblico. E, per la stagione a venire, s’è dichiarato sicuro di quello che ha. Acquisti, Cairo, non ne ha fatti, programmi nuovi non ne ha ideati. Ha dichiarato, senza nulla rivelare, di avere in serbo otto prime serate ...

Presentazione Palinsesti La7 : Giovanni Floris e Massimo Giletti confermatissimi : “Giovanni Floris era in scadenza nel 2019 mentre adesso ha rinnovato fino al 2024 mentre Massimo Giletti andrà avanti con noi anche l’anno prossimo e non solo con Non è l’arena ma anche con degli appuntamenti speciali”: parole e musica del proprietario ed editore di La7, Urbano Cairo. Tutta la squadra di conduttori, presentatori e personalità della stagione 2017/2018, a fronte della crescita di ascolti complessivi attorno ...

Palinsesti La7 - Urbano Cairo : “Chiudiamo una stagione da record”. Confermati Floris e Giletti - trattative in corso con Corrado Guzzanti : “Chiudiamo una stagione strepitosa con risultati che hanno riportato La7 a livelli notevolissimi. Stiamo parlando di record da quando la rete esiste, cioè dal 2001, quindi c’è motivo di soddisfazione”, festeggia così Urbano Cairo nel corso della presentazione dei Palinsesti di La7. Probabilmente per questo motivo l’emittente diretta da Andrea Salerno punta tutto sulle riconferme e su una linea editoriale basata ancora ...