Palermo | tre anni di libertà vigilata alla donna che gettò la figlia nel cassonetto

Palermo : tratta di esseri umani - oltre un secolo di carcere per sedici imputati : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - oltre un secolo di carcere per sedici imputati accusati di avere organizzati la tratta di esseri umani tra l'Italia e i paesi africani. La sentenza è stata emessa dal gup di Palermo Annalisa Tesoriere che ha condannato a 124 anni di carcere i 16 componenti di una banda

Palermo : accordo Cip-Asp - Villa delle ginestre torna la casa dello sport paralimpico (2) : (AdnKronos) - "L’attività sportiva è parte integrante della mission di Villa delle ginestre – ha sottolineato il commissario dell’Asp Antonio Candela – L’accordo sottoscritto con il Cip ci consente di sfruttare le potenzialità di un Centro che torna ad essere concreto punto di riferimento per lo spo

Palermo : accordo Cip-Asp - Villa delle ginestre torna la casa dello sport paralimpico : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Lo sport paralimpico torna a Villa delle ginestre, la struttura dell’Asp di Palermo per la diagnosi e cura delle persone con lesione midollare e dove in passato si sono allenati atleti come l’iridato di scherma William Russo e gli azzurri di tiro con l’arco Veronica Flo

Terremoti : la parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si è sollevata di oltre 30 cm [FOTO] : La parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si sarebbe sollevata di oltre 30 cm a causa di due Terremoti avvenuti nel primo quarto del 1900. È quanto emerge dal rilevamento a nuoto per lo studio dei meccanismi di erosione e delle variazioni del livello del mare lungo i 13 km del perimetro dell’isola, condotto nell’ambito del progetto scientifico internazionale Geoswim dell’ENEA e dell’Università di Trieste, che prevede la mappatura complessiva ...

Palermo - asportato un tumore di oltre 20 cm/ La Maddalena - intervento record su neo mamma : Palermo, asportato un tumore di oltre 20 cm nel surrene: Ospedale La Maddalena, intervento record su una neo mamma. Paziente in buone condizioni di salute(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Per arrivare oltre confine si pagavano 3mila euro a testa. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere, a vario titolo ritenute responsabili di associazio

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine (2) : (AdnKronos) - Grazie a loro così i clandestini in contatto con Rexhepi riuscirono a varcare il confine, viaggiando nascosti all’interno di un’auto con i vetri oscurati, condotta dalla donna. "Tale circostanza ha costituito il presupposto per Driton Rexhepi e Ibrahim Latifi di entrare stabilmente all

Calcio : oltre 1 mln sequestrato al Palermo - circa 100mila euro al patron Zamparini (2) : (AdnKronos) - Secondo i finanziari, Zamparini si sarebbe "sistematicamente" servito della Mepal srl, di cui è risultato essere amministratore di fatto, come una sorte di "cassaforte per mettere al riparo le disponibilità correnti della società di Calcio dalle temute azioni esecutive dell’erario, nei

Accoltellato all'addome a Palermo : trentaseienne è grave in ospedale : Si indaga a Palermo sull'accoltellamento di un uomo di 36 anni che si e' presentato oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, all'ospedale Buccheri la Ferla con una vistosa ferita da taglio all'addome. Sul ...

Palermo - facevano la spesa durante l’orario di lavoro. Carabinieri sorprendono 10 dipendenti infedeli : in tre sospesi per un anno : Dieci dipendenti del Comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, sono stati coinvolti in un’inchiesta dei Carabinieri sui “furbetti del cartellino”. A tre di loro dell’ufficio anagrafe è stato notificato il provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio per un anno. Agli altri sette dipendenti è stata inviata informazione di garanzia. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Stefania Gallì del tribunale di Termini ...

Palermo : scoperti due centri scommesse abusive - sanzioni per oltre 100mila euro : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Due centri scommesse abusivi e sanzioni per oltre 100mila euro. E' il risultato di un servizio di controllo svolto, a Palermo, dai carabinieri supportati da ispettori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La prima sala abusiva è stata scoperta in via Eredia, nel qu

Palermo : oltre 50 furti di rame in tutta la Sicilia - dieci misure cautelari : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Avevano 'brevettato' una canna da pesca con una tronchesina sull’estremità, opportunamente costruita per raggiungere i cavi dell’alta tensione, tranciarli e rubare così il rame. Sono dieci i componenti del sodalizio criminale che sarebbero responsabili di una cinquanti

DIRETTA/Frosinone Palermo (risultato finale 2-0)streaming video e tv : sigillo di Ciano - i ciociari volano in A! : DIRETTA Frosinone Palermo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di ritorno nei playoff di Serie B: i rosanero ripartono dal 2-1 dell'andata(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Frosinone Palermo - risultato live 0-0 - streaming video e tv : primo tempo a reti bianche : Diretta Frosinone Palermo, streaming video e tv: allo Stirpe si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B, all'andata 2-1 per i rosanero.