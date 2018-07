'Pagelle d'Oro' a 33 studenti di terza media : E visto l'interesse per lo studio e la cultura, ad ognuno di loro sono stati regalati ingressi ai musei e monumenti cittadini, agli spettacoli del Festival Lirico e dell'Estate Teatrale Veronese, al ...

TEMPTATION ISLAND 2018 - COPPIE IN CRISI!/ Pagelle prima puntata e news : il web sta con Valentina contro Oronzo : Sei COPPIE a TEMPTATION ISLAND 2018 mettono alla prova il vero amore: Valentina e Oronzo già ai titoli di coda dopo una sola puntata. La situazione degli altri concorrenti. (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:18:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Prima puntata - Pagelle coppie : il pentimento di Oronzo non ha convinto Valentina : Sei coppie a Temptation Island 2018 mettono alla prova il vero amore: Valentina e Oronzo già ai titoli di coda dopo una sola puntata. La situazione degli altri concorrenti. (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:32:00 GMT)

LIVE Pagelle Brasile-Messico - Mondiali 2018 : i verdeoro si affidano a Neymar. Occhio al talento dei messicani : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Brasile-Messico Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Brasile-Messico, ottavi di finale dei Mondiali 2018. I verdeoro sono i principali favoriti per la vittoria finale, più che mai dopo l’eliminazione di Germania e Spagna. La squadra di Tite comincia la seconda fase affrontando il Messico, in un match tutt’altro che scontato. Il Brasile dovrà stare attento, non solo perché è ...

Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : 0-1. Januzaj decide l’incontro con un gol capolavoro. Male la coppia Vardy-Rashford : Inghilterra-Belgio non passerà alla storia dei Mondiali, ma non si è conclusa con il tanto temuto 0-0. Il Belgio, infatti, vince con il punteggio di 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale in prima posizione. Il match si decide in una sola occasione, il gol di Januzaj, una vera gemma. Per il resto tanti sbadigli con le due nazionali che risparmiano la maggior parte dei titolari. Migliori in campo Januzaj, Dembele e Boyata nel Belgio, Rose ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. La sblocca Januzaj con un gol capolavoro! : Inghilterra-Belgio termina sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Match letteralmente da sbadigli con le due squadre zeppe di panchinari e poche idee in campo. Si sta giocando a mente libera ma con poca cattiveria per centrare i tre punti che porterebbero la vincente nel lato più complicato del tabellone. Due ammonizioni per i belgi che potrebbero incidere nel computo del punteggio finale. Di seguito le Pagelle LIVE di Inghilterra-Belgio, per seguire ...

Pagelle Germania-Svezia 1-1 - Mondiali 2018 : i tedeschi non sono padroni del loro destino. Stasera li salva Reus : Germania e Svezia impattano per 1-1: ora i tedeschi non saranno più padroni del loro destino. Andiamo a scoprire i voti della sfida di questa sera. GERMANIA 6 Neuer, 6: fa la scelta giusta su Berg, ma nulla può sul pallonetto di Toivonen. Nel recupero del primo tempo evita lo 0-2. Hector, 5: sbanda nel primo tempo assieme a tutta la retroguardia (dall’87’ Brandt, 6.5: in pieno recupero centra il palo). Rudiger, 5.5: sfortunato quando ...

Pagelle TV della Settimana (11-17/06/2018). Promosso Zoro. Bocciati Luca e Paolo e Giletti : Nicola Savino e Ilary Blasi Promossi 9 a La Casa di Carta. La serie spagnola di Antena 3 è la rivelazione della stagione televisiva tale da aver preso in contropiede Netflix, detentore dei diritti per l’Italia (ne abbiamo parlato qui). Proprio nelle ultime ore, invece, si è aggiudicata il titolo di Miglior Serie Drammatica al Monte-Carlo Tv Festival. 8 a Zoro. Propaganda Live chiude con ascolti in netta crescita, a fronte di un inizio in ...

LIVE Pagelle Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Verdeoro per iniziare al meglio la rassegna russa : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida ...