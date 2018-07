Oro e Bitcoin a braccetto | coincidenza o segno di fiducia per la crytpo?

Una startup fintech investe sullo scambio Oro-bitcoin e viceversa : Foto: Getty Image D’ora in avanti i possessori di monete d’oro e lingotti potranno convertirli direttamente in bitcoin. A sua volta, chi possiede monete virtuali avrà la possibilità di rifugiarsi nel bene rifugio per eccellenza, l’oro. L’alleanza tra mondo fintech e la finanza analogica è frutto dall’accordo tra Confinvest, società italiana specializzata nella compravendita di oro, e la startup Conio, che ha sviluppato una app per ...