Octopath Traveler - recensione

Secondo il producer - Octopath Traveler è il successore spirituale di Final Fantasy VI : Durante il Japan Expo che si sta tenendo in Francia il producer Masashi Takahashi e il compositore Yasunori Nishiki hanno affermato che il Jrpg in esclusiva Nintendo Switch Octopath Traveler è da considerarsi come l'erede spirituale di Final Fantasy VI.Come riporta Resetera Takahashi e Nishiki sono ormai trentenni e sono cresciuti nell'epoca d'oro dei Jrpg, Takahashi ha affermato di voler voluto da sempre sviluppare un gioco simile:"In termini ...

E3 2018 : Nintendo annuncia una demo per Octopath Traveler : Octopath Traveler è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct all'E3 2018 con un nuovo trailer che ha annunciato una nuova demo in arrivo per il gioco, che sarà disponibile sul Nintendo eShop a partire da giovedì 14 giugno.I giocatori potranno poi importare ogni progresso raggiunto in questa demo nel gioco completo, la cui uscita è fissata per il 13 luglio 2018. Il trailer, oltre a presentare brevemente i personaggi di Octopath Traveler, ...

Square Enix : il producer Tomoya Asano rivela che il team di Octopath Traveler è a tutti gli effetti una nuova divisione focalizzata su Nintendo Switch : L'uscita di Octopath Traveler, provato in anteprima per voi, è a circa un mese di distanza e il produttore Tomoya Asano, dirigente della divisione di Square Enix, ha dichiarato in un'intervista che c'è di più "sulla strada per la console".Parlando con Game Informer, Asano, che è noto come produttore della serie Bravely, ha rivelato che il team di Octopath Traveler è diventato a tutti gli effetti una divisione in aprile e si concentreranno su ...