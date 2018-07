October 2018 Update | sarà questo il nome di Windows 10 Redstone 5?

surface-phone

(Di giovedì 12 luglio 2018) Mancano ormai pochi mesi al rilascio pubblico di5, il nuovo majordi10, con lo sviluppo che si appresta ormai a terminare nel programma Insider.5 è sicuramemente un aggiornamento interessante e, malgrado la mancanza diSets che promette di rivoluzionare l’esperienza utente del sistema operativo più utilizzato al mondo in ambito desktop, porterà con sè svariate novità fra cui una maggiore implementazione del Fluent Design, tanti miglioramenti per il browser Edge e l’arrivo della Cloud Clipboard annunciata più di uno anno fa. Come si chiamerà5? Attualmente Microsoft non ha ancora comunicato qualeilufficiale dell’aggiornamento, tuttavia, grazie all’utente Twitter Tero Alhonen, scopriamo un interessante inidizio che ci rivela la denominazione della prossima versione di10. Guardando, infatti, ...