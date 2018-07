Nuova Maserati Levante GTS V8 | l’anteprima del SUV da 550 CV fissata a Goodwood FOTO

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) LaGTS viene declinata in una inedita versione V8 da 550 CV con trazione integrale intelligente Q4 per prestazioni superlativeha scelto la 25a edizione delFestival of Speed (FOS), l’evento più “cult” del panorama motoristico internazionale, permondiale del nuovoGTS e per il debutto sulla scena europea delTrofeo top di gamma, le due versioni con motorizzazione V8 che incarnano la quintessenza di “theof SUVs”. Dal 1993, ilFestival è l’entusiasmante cornice che riunisce vetture prestigiose e grandi auto da competizione. Per le quattro giornate della spettacolare edizione di quest’anno sono attesi oltre 200.000 visitatori. Pur mantenendo la stessa disposizione a “V” di 90° del motore di 3.8 litri dell’ammiraglia Quattroporte GTS, il V8 Twin Turbo delGTS è stato riprogettato in funzione del sistema ...