Notizie dal Forex 12 luglio 2018

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime Notizie - Marotta conferma : “Partì tutto dall’operazione Cancelo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)

FINALE DEI MONDIALI 2018 - LA DATA/ Ultime Notizie - Francia prima finalista : inglesi a 45' dal sogno : FINALE dei MONDIALI 2018, la Francia di Didier Deschamps è la prima finalista: i Blues sfideranno una tra Croazia e Inghilterra, sfida in programma domani(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 21:04:00 GMT)

THAILANDIA - RAGAZZI IN QUARANTENA MA "STANNO BENE"/ Ultime Notizie video : sorrisi e saluti dall'ospedale : THAILANDIA, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 RAGAZZIni e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:19:00 GMT)

Scontro auto-tir Cassino-Sora : morta mamma 38enne/ Ultime Notizie - incidente stradale : figlia di 3 anni grave : Scontro auto-tir Cassino-Sora: morta mamma 38enne, grave la figlioletta di 3 anni trasportata al Bambino Gesù di Roma. La piccola lotta tra la vita e la morte.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Moconesi - prova a buttare la compagna dal balcone : arrestato/ Ultime Notizie - aggressore bloccato dai vicini : Moconesi, prova a buttare la compagna dal balcone: arrestato un uomo di 56 anni. Ultime notizie Genova, l'aggressore è stato bloccato dai vicini, spaventati dalle urla della donna(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Thailandia - salvi tutti “grotta ora allagata”/ Ultime Notizie video : coach orfano perdonato dalle famiglie : Thailandia, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 ragazzini e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:56:00 GMT)

THAILANDIA - TUTTI FUORI DALLA GROTTA : SALVI 13 PRIGIONIERI/ Ultime Notizie video - navy seals ballano di gioia : THAILANDIA, Ultime notizie sul salvataggio: TUTTI liberi i 12 ragazzini e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella GROTTA e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:12:00 GMT)

GIULIA GRILLO - AGGRESSIONE A NAPOLI : SALVATA DALLA SCORTA/ Ultime Notizie : assalitore ha minacciato suicidio : NAPOLI, ministra GIULIA GRILLO all'Ospedale del Mare dopo il caso del reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Prima della visita sventata AGGRESSIONE: SALVATA DALLA SCORTA(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Giulia Grillo - aggressione sventata all'Ospedale del Mare/ Ultime Notizie : ministra salvata dalla scorta : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Prima della visita sventata aggressione: salvata dalla scorta(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:40:00 GMT)

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA/ Ultime Notizie : costretto a interrompere le riprese? : GEORGE CLOONEY, INCIDENTE STRADALE in SARDEGNA, Ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:52:00 GMT)

DONNA IN BURKINI CACCIATA DALLA PISCINA A FIRENZE/ Ultime Notizie : la polemica sul bambino : FIRENZE, DONNA in PISCINA con BURKINI CACCIATA: Miriam Amato del Potere del Popolo solleva un vero e proprio caso. Intanto l'assessore allo Sport chiede un rapporto dettagliato.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:40:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : HA FIRMATO!/ Ultime Notizie : via libera dal Real Madrid - tutti i dettagli : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:08:00 GMT)

George Clooney - incidente stradale in Sardegna/ Ultime Notizie : contusione al ginocchio - 20 giorni di prognosi : George Clooney, incidente stradale in Sardegna, Ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:08:00 GMT)

CALABRIA - SQUALO A POCHI METRI DALLA RIVA/ Video - ultime Notizie Catona : boom di avvistamenti e segnalazioni : SQUALO bianco avvistato in CALABRIA, sulle rive di Catona: Video e ultime notizie, la paura tra i bagnanti e le foto sui social. Ecco cosa è successo: l'allarme della Guardia Costiera(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:50:00 GMT)