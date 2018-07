' Non è mai troppo tardi per prenotare le vacanze… o forse si?' | le vacanze secondo

Cristiano Ronaldo - chi è la fidanzata Georgina (che Non cambia mai espressione) : Se il profilo Instagram è lo specchio dell’anima, Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, dovrebbe cambiare fotografo (e smartphone). La nuova first football lady made in Juventus non è proprio quello che si dice una fanciulla che comunica emozioni. Algida, sguardo spesso altero, mai un sorriso, e mai una gioia, potrebbe essere un robot di Westworld o una “Stepford wifes” alla Nicole Kidman. Se non fosse per quello scatto con CR7 ...

Governo - scintille tra Salvini e Di Maio : Conte spettatore Non pagante : 3 Dopo più di un mese di armonia alla guida del Governo, Salvini e Di Maio hanno dovuto fare i conti con la realta'. Per quanto apparentabili nella loro capacita' di cavalcare l’onda del populismo, Lega e Movimento5Stelle appartengono a universi contrapposti per ciò che concerne idee e finalita'. Il matrimonio ha funzionato e funzionera' fin quando i due amanti rispetteranno la liberta' d’azione dell’altro, in un gioco di ...

Di Maio spegne Savona : 'Non esiste che usciamo dall'euro'. E lui : 'Cigno nero? Una fake news : 'L'ipotesi di un piano B per uscire dall'euro non la possiamo nemmeno immaginare' ha detto il vicepremier cinquestelle commentando le parole del ministro degli affari europei. Il ministro agli Affari ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio conferma Quota 100 e Quota 41 - Non contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio conferma Quota 100 e Quota 41, non contributo di solidarietà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per Non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo 'nuovo' leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e taranti

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per Non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo ‘nuovo’ leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini”. Così l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda su ...

Zilli : giustizia Non sarà mai fatta : 'In questo giorno importante i brutti ricordi riemergono con più forza e il primo pensiero non può che andare alla famiglia di Nadia e a tutti gli amici che hanno condiviso da vicino le sofferenze ...

Morti nello schianto in moto - il commovente post del figlio : “Non sarà mai un addio “ : Il commovente saluto di Michael Savio con un post su Facebook ai suoi genitori Ivan e Silvia, Morti tragicamente in un incidente stradale in Trentino mentre tornavano da una gita in sella alla loro amata motocicletta.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : Governo sta valutando - combinazioni Non tutte convenienti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Passo in avanti per il cumulo contributivo gratuito. tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. La RIFORMA delle PENSIONI 2018 tra i primi punti del lavoro del Governo di Giuseppe Conte, con Movimento 5 Stelle e Lega che stanno valutando il da farsi per smontare e abolire la Legge Fornero ora vigente. Intervenuto al Senato per presentare le linee guida dei suoi dicasteri, il ...

Ong - Strada : “Emergency? Nessuno faccia illazioni. Nei nostri bilanci Non sono mai spariti 49 milioni di euro” : Durissimo j’accuse del fondatore di Emergency, Gino Strada, contro il governo e in particolare il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Ospite di In Onda (La7), Strada difende strenuamente l’operato delle ong: “Se adesso qui in questo studio uno dei tecnici cade per terra e io chiedo aiuto per sollevarlo, di fronte al diniego di qualcuno, mi devo sentire autorizzato a non provare a soccorrerlo? Sulle ong si stanno ...

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez Non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

Di Maio dice che il governo Non lavora per portare l'Italia fuori dall'euro : Roma, 11 lug., askanews, - Il governo non ha in programma alcun piano B per l'uscita dell'Italia dal sistema euro. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Omnibus su La7. 'Noi - ...

Di Maio costretto a rettificare Savona : "Non stiamo pensando a nessun piano B" : coIl governo non sta pensando ad un piano B per uscire dall'Euro. "Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Omnibus su La7 - che non ci sto pensando e il governo non sta lavorando a questo. Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo. Il governo - ha aggiunto ancora - non vuole uscire dall'euro. Se poi gli altri cercheranno di cacciarci non lo so, ma questo non è nostra volontà, ne metteremo gli altri nelle ...

Di Maio : Non lavoriamo a un piano B per l'uscita dall'euro - : Il vicepremier ha dichiarato che il governo non vuole abbandonare la moneta unica: "Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo". Ieri il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, aveva detto: ...