NE | mutilazioni genitali in Somalia | condannata madre

I numeri delle mutilazioni genitali in Italia : In Italia il numero delle donne straniere che ha subito una mutilazione genitale oscilla tra 60-80 mila. È la stima di un'indagine, riferita all'anno 2016, condotta dall'Università Bicocca di Milano. In Europa - in base al Rapporto Eige 2012 del Parlamento europeo - si stimano in totale 500 mila donne e ogni anno sono 180 mila le bambine a rischio e 30 milioni nei prossimi 10 anni in tutto il mondo. numeri ...