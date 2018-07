' Ndrangheta | mani clan su eolico; Lombardo | Tra criminalità e politica rapporto

Ndrangheta - le mani dei clan sull eolico tredici arresti. Anche un sindaco finora considerato 'vittima' : Anche le energie 'pulite' erano fonte di soldi 'sporchi' per la 'Ndrangheta. I clan calabresi volevano diventare i signori del vento e hanno messo sistematicamente le mani su appalti e lavori per la ...

Parchi eolici nelle mani della ‘Ndrangheta : 13 arresti a Reggio Calabria - anche un sindaco : L’operazione “Via col vento” ha portato sette persone in carcere e sei ai domiciliari. Tra questi Francesco Scalfaro, primo cittadino di Cortale. Sei le imprese coinvolte, per un sequestro dal valore di 42 milioni di euro. Il procuratore Bombardieri: "Imposizione di lavori per poter svolgere le attività a ditte anche straniere".Continua a leggere

'Ndrangheta : le mani delle cosche sull'eolico - 13 arresti : Le mani della 'ndrangheta sui lavori per la realizzazione dei parchi eolici nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: i carabinieri di reggio Calabria hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e presunti 'ndranghetisti implicati in quella che era una sistematica infiltrazione delle cosche. Le indagini hanno accertato numerosi episodi estorsivi ...

‘Ndrangheta a Roma - tre arresti legati alla cosca dei Molè : infiltrazioni in strutture dei Castelli Romani : Si è conclusa con quattro arresti l’operazione “Gioia Tauro a Roma“, guidata dal procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino. L’indagine, durata due anni, ha svelato la penetrazione della ‘ndrangheta in importanti strutture ai Castelli Romani, in particolare a Rocca di Papa. In carcere l’imprenditore Agostino Cosoleto, il figlio Francesco e Teodoro Mazzaferro, ai domiciliari Maria Luppino. Le accuse sono ...

Castelli Romani - strutture ricettive in mano alla 'Ndrangheta : 3 arresti e sequestri per 4 milioni : La 'Ndrangheta era riuscita a penetrare in importanti strutture ricettive a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. È quanto emerso da un'indagine della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla locale ...

