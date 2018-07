NBA – Retroscena Doncic-Cavs | il clamoroso affare sfumato nella notte del Draft

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018)delNBA, Lukasarebbe potuto finire ai Cleveland Cavaliers: la franchigia dell’Ohio però ha rifiutato l’offerta degli Atlanta Hawks Le strade di Lukae dei Cleveland Cavaliers si sarebbero potute incrociare ladel, il. Gli Atlanta Hawks, in completo assetto di rebuilding, avrebbero offerto la loro scelta numero 3, più il pesante contratto di Kent Bazemore da 37 milioni per i prossimi due anni, in cambio della pick numero 8 dei. La franchigia dell’Ohio, probabilmente per non riempire ulteriormente il proprio cap, magari in vista della volontà di provare a rifirmare LeBron James prima che decidesse di passare ai Lakers, ha rifiutato l’offerta. La scelta è dunque finita a Dallas in cambio della pick n°5 e di una scelta futura: i Mavericks dunque hanno selezionato, mentre i...