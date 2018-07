NBA | ' io c' ero' | Rich Paul racconta il meeting tra Magic Johnson e LeBron James

NBA – Stephenson ‘spiazzato’ da LeBron James : “pazzesco essere in squadra con lui. Quando mi ha chiamato ero…” : Lance Stephenson compagno di LeBron James, una possibilità che ha spiazzato la stessa guardia ex Pacers: dopo la chiamata ‘spiazzante’ del Re gli screzi del passato sono alle spalle I Los Angeles Lakers sono stati una delle franchigie più attive sul mercato NBA. Nella Città degli Angeli è arrivato prima LeBron James, e successivamente, l’arrivo del Re ha fatto da ‘calamita’ per tanti altri giocatori. Fra gli ...

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...

NBA - Kobe accoglie LeBron ai Lakers : 'Benvenuto in famiglia - dovrebbero fare un'altra statua a Magic' : Adesso avranno l'opportunità di vedere a lavoro ogni singolo giorno il miglior giocatore del mondo, come si allena, si prende cura del suo corpo e come gestisce la sua nutrizione. Basta guardarlo e ...

NBA – Sexton sceglie la maglia #2 dei Cavs - la reazione di Irving : “vuole quel numero? Io ho fatto la storia - ma dico che…” : Kyrie Irving ha dato la sua ‘benedizione’ alla scelta di Collin Sexton, rookie draftato dai Cleveland Cavaliers, di indossare la ‘sua’ maglia numero 2 Collin Sexton, rookie draftato con la pick numero 8 allo scorso Draft dai Cleveland Cavaliers, ha scelto di indossare la maglia #2. Una casacca importante, appartenuta fino a due stagioni fa a Kyrie Irving, qualcuno che con la franchigia dell’Ohio ha tagliato qualche ...

Draft NBA 2018/ Conto alla rovescia per la notte delle scelte : chi sarà il numero 1? : Draft NBA 2018: si avvicina la notte in cui le varie franchigie selezioneranno i migliori prospetti degli Stati Uniti e del mondo. Phoenix ha la prima scelta assoluta: su chi punterà?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Draft NBA – I Raptors vogliono una scelta in top 10 : tutti a rischio trade - rischiano anche DeRozan e Lowry : Dopo l’arrivo di coach Nurse, Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster: la franchigia canadese vuole una scelta in top 10 e non esclude l’eventuale cessione dei big Dopo una delle migliori annate della franchigia, conclusa però con l’ennesima, infruttuosa, postseason nella quale LeBron James è sembrato un muro invalicabile, i Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster. Viste le difficoltà ad aggiungere ...

Mercato NBA – I Lakers liberano spazio salariale per 2 free agent : il vero colpo è… Buffon! [VIDEO] : Swish, sponsor dei Los Angeles Lakers, ha regalato a Buffon una canotta personalizzata della franchigia giallo-viola, insieme ad un pallone autografato da Kobe Bryant. Sarà l’ex Juventus il tanto decantato free agent? Prima della trade deadline, risalente allo scorso inverno, i Los Angeles Lakers hanno preparato, con largo anticipo, il proprio Mercato estivo liberando abbastanza spazio salariale per poter firmare due free agent al massimo ...

NBA : LeBron - parole d'addio ai Cavs : 'Il futuro? Deciderò con la mia famiglia' : Quella della notte scorsa potrebbe essere stata l'ultima gara di LeBron James con la maglia n.23 dei Cleveland Cavaliers. Il tabellino del Re di gara-4 delle finali Nba, vinta 108-85 dai Golden State ...

NBA Finals - i Warriors provano il cappotto. LeBron - finisce davvero qui? : Il Day After la prestazione mostruosa di Kevin Durant, Golden State prova a tenere alta la tensione. Il 3-0 e soprattutto il modo con il quale i Warriors sono riusciti a vincere una partita nella ...

NBA - Kevin Durant : l'eroe di gara-3 in esclusiva ai microfoni di Sky Sport : Qual è la tua relazione con il mondo dei social media, non tanto in questo momento quanto in generale? "Amo i social media, amo la possibilità di esprimersi in maniera diversa, un aspetto importante ...

NBA - per LeBron James gara-1 non finisce mai : "Davvero quel video è diventato virale?" : ... a questo punto…", scherza il n°23, che inquadrato dalle , maledette, telecamere si porta le mani sul volto e incredulo cerca di nascondersi al mondo, piegandosi disperato su se stesso. Una ...

NBA Africa Game 2018 – Protagonisti Joel Embid e Demar Derozan : Sabato 4 agosto l’NBA Africa Game tornerà in Sud Africa per la terza volta: il match si disputerà in supporto della Nelson Mandela Foundation e verrà trasmesso live in Africa Subsahariana da Kwesé Free Sports e Kwesé Sports 1 La National Basketball Association (NBA) e la National Basketball Players Association (NBPA) hanno annunciato che la terza edizione dell’NBA Africa Game 2018 si terrà sabato 4 agosto alle 17:00 CAT, presso la Sun Arena di ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...