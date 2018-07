Nave Diciotti a Trapani - Mattarella chiama Conte - sbloccato lo sbarco dei migranti. «Stupore» al Viminale : Dopo un tira e molla durato tutto il giorno è cominciato alle 23 lo sbarco dei 67 migranti da Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. A scendere per primi sul molo Ronciglio sono stati...

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

La Nave Diciotti sbarca a Trapani : schiaffo a Salvini : Dopo quarantott'ore assurde, rimane impresso su pellicola il film di un governo diviso sull'approdo di una nave facente parte di un corpo della sua stessa marina militare, che si è rimpallato le responsabilità e ha avallato l'una o l'altra ricostruzione dei fatti a seconda della convenienza del momento. Di una magistratura tirata per la giacca. Di un presidente del Consiglio del tutto silente. Di un Capo dello Stato che, di fronte ...

