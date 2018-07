Napoli | terzo giorno di allenamento a Dimaro TUTTE LE FOTO

Napoli - che botta per Meret : frattura del terzo medio dell’ulna sinistra per il portiere azzurro : Il portiere neo arrivato dall’Udinese ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra e verrà operato domani Non comincia benissimo la stagione per il Napoli, costretto a fare i conti con i primi problemi già dal secondo giorno di ritiro a Dimaro. Il portiere Alex Meret durante l’allenamento del pomeriggio ha subito un colpo al gomito in un contrasto di gioco. All’estremo difensore è stato subito ...