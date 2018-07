Napoli | Prof Castellacci | ' Stop di 2-3 mesi per Meret'

Alberto Angela ringrazia Napoli : "Questa città una piccola civiltà - un fiore con un profumo più intenso degli altri" : Una petizione popolare arrivata al sindaco De Magistris lo ha appena reso cittadino onorario di Napoli. E lui, Alberto Angela, ricambia l'affetto dei partenopei, in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qua c'è un'empatia diversa, avverti che la gente ti vuole bene veramente"Una storia d'amore nata quando il noto conduttore televisivo, da ...

Napoli - prof salvata dagli alunni : “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” : Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” A Mattino Cinque la ricostruzione del salvataggio della docente da parte dei suoi studenti Continua a leggere L'articolo Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” proviene da NewsGo.

Napoli - prof salvata dagli alunni : 'Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore' : Forse non ce l'avrebbe fatta la professoressa 50enne di Torre Annunziata dell 'Istituto Tecnico Ernesto Cesaro senza l'aiuto dei suoi studenti che, preoccupati per la sua assenza da scuola, avevano ...

Napoli - prof si sente male in casa : salvata dagli alunni : Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni La docente non si era presentata a scuola ed è scattato l’allarme: è stata trovata a terra che agonizzava da 48 ore, impossibilitata a chiedere aiuto Continua a leggere L'articolo Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni proviene da NewsGo.

Napoli - PROF DISABILE SI SENTE MALE IN CASA : SALVATA DAGLI STUDENTI/ Un esempio contro il bullismo a scuola : NAPOLI, una PROFessoressa DISABILE si assenta per due giorni dalle lezioni: STUDENTI preoccupati la trovano agonizzante in CASA dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:20:00 GMT)

Napoli - prof si sente male in casa : salvata dagli alunni : Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni La docente non si era presentata a scuola ed è scattato l’allarme: è stata trovata a terra che agonizzava da 48 ore, impossibilitata a chiedere aiuto Continua a leggere L'articolo Napoli, prof si sente male in casa: salvata dagli alunni proviene da NewsGo.

Napoli - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti/ Alunni allarmati dalla sua assenza : Napoli, una professoressa disabile si assenta per due giorni dalle lezioni: studenti preoccupati la trovano agonizzante in casa dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:47:00 GMT)

Napoli - prof si sente male in casa : salvata dagli alunni : "L'aspettiamo presto", l'augurio degli alunni, in un periodo in cui salgono agli onori della cronaca episodi di bullismo in classe nei quali i docenti sono vittime. Tra l'insegnante, che è disabile ...

La prof si sente male in casa a Napoli - gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

Doppio lavoro - sotto inchiesta 15 professori universitari di Napoli : In principio sono state dieci sentenze su docenti dell'Università Partenope: la Corte dei conti li ha condannati a risarcire lo Stato per importi tra 30mila e 438mila euro. Docenti che, nonostante ...