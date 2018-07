Napoli - reparto chiuso per il party in ospedale : l'Asl revoca l'incarico al primario : Il direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato da oggi l'incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell'ospedale del Mare conferito al dottor Francesco ...

Napoli - primario sospeso : incarico revocato/ Bennato lo difende : “Non merita massacro - ha salvato mio nipote” : Napoli, primario sospeso: incarico revocato. Eugenio Bennato lo difende: “Non merita il massacro, ha salvato mio nipote”. Le ultime notizie sul dottor Francesco Pignatelli(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Reparto chiuso - Asl Napoli revoca incarico a primario : Il direttore generale Forlenza: "Leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario". Ma Eugenio Bennato lo difende: "Non merita il massacro"

Napoli - Bennato si schiera con il primario sospeso : 'Non merita questo massacro' : Un medico impegnato nel volontariato per fare prevenzione, disponibile con i pazienti, capace professionalmente per il quale occorre 'bilanciare l'immagine fuorviante' emersa in questi giorni. Così ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

Napoli : primario resta sospeso - ministro della Salute visita l'ospedale del Mare : Saranno sottoposti al vaglio di una commissione disciplinare le posizioni dei colleghi e degli operatori sanitari coinvolti nella party medico. Tragedia sfiorata per un settantenne cher è stato ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva accadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Napoli - reparto ospedale chiuso per festa : primario Pignatelli sospeso : E' stato sospeso sine die Francesco Pignatelli, primario di chirurgia vascolare dell'ospedale del Mare di Napoli, finito nell'occhio del ciclone per aver chiuso il reparto per consentire a tutti di ...

