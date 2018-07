Napoli | Meret operato | ritorno previsto a metà settembre

Meret infortunato - il Napoli : “ti aspettiamo” : “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Così il Napoli, con un tweet, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. A causa di questo infortunio, il portiere napoletano sara’ operato in queste ore per ridurre la frattura composta.L'articolo ...

Infortunio Meret : il comunicato del Napoli sull’operazione : Meret è stato operato oggi per la riduzione della frattura all’ulna, il comunicato del Napoli sul giovane portiere “Alex Meret è stato operato oggi alla Clinica Pineta Grande per la riduzione della frattura dell’ulna sinistra. Gli è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazione. Tra circa 4 settimane, il calciatore si sottoporrà ad un ...

Napoli - Meret ko : frattura dell’ulna - due mesi di stop. Karnezis titolare : Meret KO- Parte male la nuova stagione del Napoli. Tanta sfortuna per il giovane Meret. Il neo portiere partenopeo, durante uno scontro di gioco in allenamento, ha riportato la frattura composta dell’ulna. Un mese di stop, due mesi per poterlo rivedere in campo. Un brutto colpo per Ancelotti, il quale, comunque, potrà affidarsi all’esperienza di […] L'articolo Napoli, Meret ko: frattura dell’ulna, due mesi di stop. ...

Meret finisce sotto i ferri - il Napoli lo incoraggia : “in poche settimane tornerai con il gruppo” : Il portiere del Napoli ha riportato una frattura all’ulna e verrà operato nella giornata di oggi, sui social ecco spuntare il messaggio di incoraggiamento del club “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Cosi’ il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la ...

Infortunio Meret - tegola Napoli : ecco i tempi di recupero : Infortunio Meret – “Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato”, è questo il messaggio diramato via Twitter dal Napoli, secondo le prime indiscrezioni il portiere potrebbe stare fuori anche due mesi, una tegola non indifferente per Carlo Ancelotti. “Alex Meret verrà operato domattina alla clinica Pineta Grande”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...

Napoli - che botta per Meret : frattura del terzo medio dell’ulna sinistra per il portiere azzurro : Il portiere neo arrivato dall’Udinese ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra e verrà operato domani Non comincia benissimo la stagione per il Napoli, costretto a fare i conti con i primi problemi già dal secondo giorno di ritiro a Dimaro. Il portiere Alex Meret durante l’allenamento del pomeriggio ha subito un colpo al gomito in un contrasto di gioco. All’estremo difensore è stato subito ...

