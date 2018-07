Napoli | idea D' Ambrosio per la fascia

Napoli - idea Balotelli : Inglese e Milik non esaltano Ancelotti : Napoli - I contatti tra Ancelotti e De Laurentiis sono frequentissimi, anche più volte al giorno, per dare un'accelerazione sul mercato del Napoli, finora già parecchio movimentato. C'è già Verdi, l'...

De Laurentiis scatenato : Seri vuole il Napoli e spunta una nuova idea tra i pali… : Napoli, il presidente De Laurentiis si sta muovendo assieme al fido Giuntoli per regalare ad Ancelotti una rosa competitiva Napoli, il calciomercato entra nel vivo. Il club del presidente De Laurentiis, sa bene di dover rafforzare la rosa per tentare l’assalto alla Juventus. Il patron ha dato garanzie sotto questo punto di vista al neo tecnico Ancelotti e, assieme a Giuntoli, si è già messo al lavoro alla ricerca dei profili giusti da ...

Keylor Navas è l'ultima idea del Napoli per la porta : Napoli - Tutto in un'area di rigore: sono sedici metri e cinquanta centimetri in lunghezza e quaranta metri e trentadue centimetri in larghezza, eppure dentro ci sta tutto un mondo , quello dei portieri, da osservare, analizzare, radiografare e poi scegliere. C'è un mercato, insomma, quelli dei numeri uno, che va scrutato con pazienza, senza lasciarsi travolgere dall'ansia,...

Calciomercato Napoli : suggestiva idea Cavani in uscita dal PSG - Ancelotti ci pensa : Calciomercato Napoli- La squadra partenopea è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta, visto che, negli ultimi due anni, dopo la partenza di Higuain, non ce l’ha mai avuto. Milik, infatti, non ha del tutto convinto, alla luce dei vari infortuni che hanno frenato il giovane polacco. suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ...

Calciomercato Napoli - tentativo per Barella. Idea Achraf Hakimi del Real : Calciomercato azzurro in continua evoluzione, dopo aver di fatto definitivo l'arrivo di Verdi dal Bologna, il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato in entrata. Uno degli obiettivi ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Vrsaljko : 'Azzurri un'idea' - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli, News: l'agente di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid conferma come il club azzurro possa essere un'idea per il futuro

Ansia Sirigu-Napoli - il Toro deve blindarlo : idea Viviano : Non a caso ieri, nel mondo del mercato, rimbalzava il nome di Viviano della Samp quale possibile obiettivo del Toro, in futuro.

Napoli - se Sarri la chiudesse qui? Idea Emery - pista Giampaolo. E Ancelotti... : "E se domani, e sottolineo se", come in una vecchia canzone, il Napoli dovesse pensare ad un nuovo allenatore, De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Il presidente oggi sarà a Milano, ...

Pazza idea Napoli : e se fosse Donnarumma il “dopo-Reina”? : Donnarumma alle prese con le tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, adesso anche il Napoli si è fatto sotto Il Napoli si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni in campionato, nonostante nelle ultime giornate sia svanito il sogno scudetto. Di certo la squadra del patron De Laurentiis ci riproverà nella prossima stagione, con ambizioni rinnovate ed una squadra che di certo sarà rinforzata sul mercato. Ci sarà da ...

Napoli - Maradona all’attacco contro Ferlaino - poi cambia idea su Sarri : Maradona scatenato attraverso un post su Facebook, l’ex Pibe de Oro attacca Corrado Ferlaino e chiude con parole al miele per il tecnico Maurizio Sarri. Si parte dal vecchio centro sportivo di Soccavo. “L’Inter e il Milan avevano campi in erba sintetica per allenarsi con la pioggia e la neve, mentre noi usavamo sempre lo stesso campo, che era praticamente di cemento. Chiedemmo alla Puma gli scarpini piu’ imbottiti che ...