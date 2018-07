Mystery in Paris su Fox Crime | trama e anticipazioni

superguidatv

: Woii News, recensioni e anteprime su serie TV, cinema e molto altro Mystery in Paris, la serie ambientata a Parigi… - HTChannelOnline : Woii News, recensioni e anteprime su serie TV, cinema e molto altro Mystery in Paris, la serie ambientata a Parigi… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Arriva in esclusiva sul canale Foxin”, la serie televisiva poliziesca: ecco, cast eLa serie franceseinapproda in anteprima assoluta sulla piattaforma satellitare di Sky. Ambientata a Parigi, la serie di genere poliziesco racconta una serie di delitti avvenuti nei primi dell’800 nella Ville Lumière.in, la serie tv arriva su Sky: ecco quando inizia Dopo aver conquistato il pubblico francese,inarriva finalmente anche in Italia. Da giovedì 12 luglio 2018 alle ore 21.05 circa approda in prima serata sul canale Foxla serie televisiva di genere poliziesco prodotta da Stéphane Moatti. Composta da sei episodi, la serie è ambientata in sei differenti location di Parigi e racconta un evento di cronaca nera verificatosi nei primi anni dell’800 nella capitale francese. Ogni ...