Musica estate 2018 | 5 playlist su YouTube Music

In Canto d'estate - al Parco Villa Faina di San Venanzo una 4 giorni con Musica d'autore : In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica Festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...

Musica e libri - consigli per l’estate : Per alcuni tarda ad arrivare, per altri è già iniziata: l’estate è la stagione che tutti attendiamo per ritrovare un po’ di quel tempo che durante il periodo invernale non riusciamo in alcun modo a ritagliarci. Tempo per passeggiare, tempo per viaggiare, tempo per ridere e chiacchierare con le persone che più abbiamo a cuore. Tempo, non per ultimo, per leggere nuovi libri e ascoltare nuova Musica. Perciò, come fosse un sussurro, qualche ...