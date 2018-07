Muore aspirata da un bocchettone della piscina

blogo

(Di giovedì 12 luglio 2018) Una 13enne è morta dopo essere statadalin un hotel di Sperlonga, nota località turistica laziale, in provincia di Latina. La vittima, originaria di Frosinone, era in vacanza con i suoi genitori. Dopo essere stata risucchiata dal, per cause in via di accertamento, la ragazzina è stata immediatamente soccorsa ma le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi. Ricoverata al Gemelli, è morta questa notte.La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, sul posto per primi i carabinieri di Sperlonga che hanno messo sotto sequestro lae avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La 13enne sarebbe statadalsubacqueo per il ricambio dell'acqua. I primi a intervenire per liberarla dall'impianto sarebbero stati alcuni turisti, poi un medico ha cercato di rianimarla prima del ...