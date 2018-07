Multa al sito per mamme che vendeva dati alla politica

wired

(Di giovedì 12 luglio 2018) Scoperchiato con Cambridge Analytica il vaso di Pandora della vendita dei, escono i primi nomi degli insospettabili tra coloro che hanno raccolto e rivenduto informazioni dei propri utenti. Questa volta nel mirino c’è Emma’s Diary, undi consigli per futuri e neo-genitori, che avrebbe illegalmente condiviso più di un milione dipersonali con il broker Experian, da consegnare poi al Partito laburista britannico. Questo quanto emerso dall’indagine dell’Information Commissioner’s Office (Ico), che ha stimato unadi 140mila sterline (la sanzione più alta che l’organismo possa imporre, come si è visto dal caso Facebook, è di 500mila sterline). Lifecycle, la società proprietaria di “Emma’s Diary”, ha contestato i risultati, negando ulteriori accuse, come la raccoltanei reparti maternità. L’Ico sostiene che ...