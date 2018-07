Mps : cda - banca allo stato non sarà parte civile contro Profumo e Viola (2) : (AdnKronos) – Il Cda nell’orientare le proprie valutazioni ha considerato in particolare che il dibattimento “che seguirà al rinvio a giudizio costituisce la sede appropriata per una verifica in contraddittorio con gli interessati della condotta dei vertici aziendali in relazione ad una vicenda (quella della contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini) che riguarda il passato della banca e che, alla luce ...