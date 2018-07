Mps | cda | banca allo stato non sarà parte civile contro Profumo e Viola 2

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) (AdnKronos) – Il Cda nell’orientare le proprie valutazioni ha considerato in particolare che il dibattimento “che seguirà al rinvio a giudizio costituisce la sede appropriata per una verifica in contraddittorio con gli interessati della condotta dei vertici aziendali in relazione ad una vicenda (quella della contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini) che riguarda il passato dellae che, alla luce delle transazioni stipulate dagli amministratori oggi non più in carica con Nomura e Deutsche Bank, non ha riflessi attuali sui bilanci della”; la, peraltro, “è coinvolta nel procedimento penale in questione in veste di responsabilee di responsabile ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. Si tratta, quest’ultima, di una posizione processuale che, in passato, ha condotto lo stesso Tribunale di Milano ad escludere la ...