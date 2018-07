MotoGp – Valentino Rossi tra pista e cene romantiche | “carichi al Sachsenring | se devo

MotoGp – Quartararo approda nella classe regina? Il francese pronto a correre con Valentino Rossi&Company : Fabio Quartararo pare essere il primo indiziato per affiancare Franco Morbidelli nel team malese Yamaha-Petronas in MotoGp Dopo appena due anni in Moto3 e altri due in Moto2, il 19enne Fabio Quartararo potrebbe approdare in MotoGp. Un talento unico quello del francese che sarebbe richiesto al fianco di Franco Morbidelli per la prossima stagione, nel team Yamaha-Petronas. Il team malese avrebbe scommesso su di lui per il prossimo anno, ...

MotoGp – Valentino Rossi verso il Sachsenring : le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Germania : Valentino Rossi pronto per il Sachsenring: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Germania Il Sachsenring apre le porte ai campioni della MotoGp per il nono appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote sono pronti per affrontare un nuovo weekend di gara, in Germania, prima di una breve pausa estiva che li terrà lontani dai circuiti per poco più di due settimane. Reduci dalla splendida gara di Assen, i piloti della ...

MotoGp - GP Germania 2018 : obiettivo podio per Valentino Rossi - ma la Yamaha sarà competitiva al Sachsenring? : Valentino Rossi affila le armi in vista del Gran Premio di Germania di MotoGP 2018 sapendo che si corre su uno dei tracciati nei quali Marc Marquez rasenta l’imbattibilità. Come se non bastasse, al Sachsenring, la Yamaha non vanta una tradizione scintillante, per cui l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva rischia di andare a chiudere ulteriormente la rincorsa al titolo iridato. La casa di Iwata, infatti, non vince sulla pista ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Germania. Sei successi al Sachsenring - l’ultimo nel 2009 : Dopo le incredibili emozioni di Assen, il Mondiale MotoGP torna in pista per l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Si va al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nona tappa di questa stagione. Marc Marquez vuole scappare ulteriormente in classifica generale, su una pista nella quale è letteralmente imbattibile. Per tutti i rivali sarà una impresa complicata fermare il dominio dello spagnolo, anche per Valentino Rossi che, ...

MotoGp – Tavullia in lutto : addio ad un grandissimo tifoso di Valentino Rossi - adesso chi suonerà a festa le campane per il Dottore? : Tavullia piange un grande tifoso di Valentino Rossi: addio a Don Cesare Stefani, fan numero 1 del Dottore I tifosi di Valentino Rossi sono tantissimo: tutto il mondo ama il nove volte campione del mondo, che ancora oggi, a 39 anni suonati, riesce a regalare fortissime emozioni in MotoGp. Ci sono i tifosi speciali, quelli che fanno breccia nel cuore di molti, come Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia, che quando Valentino Rossi ...

MotoGp – Valentino Rossi pazzo della sua Francesca : vacanza alle Baleari con volo privato per il Dottore e la sua fiamma : Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello volano alle Baleari con aereo privato per una vacanza intima Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono usciti allo scoperto ormai da qualche settimana. La loro storia d’amore è stata chiacchieratissima per diverso tempo, ma solo al Mugello i due si sono mostrati ufficialmente in pubblico, davanti alle telecamere. Lei bellissima, tosta, tenace e sicura di sè, lui leggenda delle ...

MotoGp - clamorosa rivelazione di papà Graziano su Valentino Rossi : Il campionato di MotoGp sta regalando grandi emozioni, Marc Marquez è il favorito alla vittoria finale ma Valentino Rossi è subito alle spalle con l’intenzione di rosicchiare punti nelle pRossime gare. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa di papà Graziano e che riguardano proprio il Dottore come riporta corsedimoto.com: “titolo mondiale? Ha la possibilità di giocarselo quest’anno, credo ce l’avrà anche l’anno ...

MotoGp – Rivoluzione nello staff di Valentino Rossi? Il Dottore ha messo gli occhi su un esperto ingegnere : Aria di cambiamenti nella parte del box Yamaha di Valentino Rossi: il Dottore punta ad un espertissimo ingegnere La gara di MotoGp di domenica, ad Assen, ha regalato emozioni incredibili e spettacolo puro: dopo aver concluso quasi tutte le ultime trattative riguardanti il mercato piloti, i campioni delle due ruote si sono potuti focalizzare al 100% sul loro lavoro in pista, disputando una gara pazzesca e fenomenale. Se per quanto riguarda ...

Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso - lite sull'ultimo sorpasso/ Video - MotoGp 2018 Assen : gara rovinata : Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso, lite sull'ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen: il dottore "mi ha rovinato la gara", la replica del "Dovi"... l’ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen ha acceso un botta e risposta tra i due piloti italiani. Oltre cento sorpassi, una gara ricca di emozioni ma anche di polemiche: Rossi e Dovizioso hanno gettato via la possibilità di salire sul podio al penultimo giro, con il Dottore pronto a ...

MotoGp - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

CLASSIFICA MotoGp/ Il Mondiale Piloti : Marquez distanzia ancor di più Valentino Rossi. Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

MotoGp – Dovizioso risponde a Valentino Rossi : “ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l’episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d’Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d’Olanda pazzesco, ricco di colpi di scena, sorpassi, contatti e bagarre spettacolari, dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle i connazionali Rins e Vinales, fuori dal podio invece gli ...

MotoGp 2018 - Assen : Valentino Rossi-Andrea Dovizioso - botta e risposta sull'ultimo sorpasso : botta e risposta a distanza tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sull' ultimo sorpasso di Assen . L'analisi di Rossi : "Eravamo in posizione bellissima, alla 1 ha provato a passarmi ma io ero a ...