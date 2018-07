MotoGp | Marquez svela | “dopo Assen avverto meno pressioni Pedrosa? Sarà una leggenda di

MotoGp - GP Germania : Marc Marquez e il Sachsenring - intesa assoluta : Prima di lui era stato Pedrosa a infilare una tripletta di vittorie in Germania, come a dire che la pista, oltre che al campione del mondo, va a genio anche alla Honda. La lotta per i rimanenti ...

MotoGp - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

MotoGp - GP Germania. Marc Marquez : 'Ogni GP è una storia a sé' : In Germania, sul circuito del Sachsenring è tutto pronto per l'inizio del nono GP della stagione. Marc Marquez guida la classifica mondiale con 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi, primo degli ...

MotoGp – Marquez motivato in vista del Sachsenring : “arriviamo in un circuito dove siamo forti” : Marc Marquez carico e motivato alla vigilia del Gp di Germania: le sensazioni dello spagnolo prima di arrivare al Sachsenring La MotoGp è pronta per l’ottavo appuntamento stagionale: dopo una settimana di relax, a seguito dell’appassionante ed eccitate Gp d’Olanda, i piloti si spostano in in Germania, dove si sfideranno sul circuito del Sachsenring. Reduce dalla vittoria di Assen, Marquez arriva sulla pista tedesca con ...

MotoGp - GP Germania 2018 : pista favorevole a Marc Marquez. Lo spagnolo può già chiudere i giochi iridati : Non sono molti i piloti tedeschi nel Motomondiale, ma qualcuno c’è. Tra i padroni di casa, dunque, al Sachsenring, non possiamo non citare Marc Marquez. Ma come? Il campione del mondo non è spagnolo? Sì, certo, non ha cambiato nazionalità, ma il portacolori della Honda sulla pista della Sassonia è il padrone indiscusso. I numeri, come spesso capita, lo spiegano in maniera perfetta e, in questo caso, sono eloquenti. Tranne i primi due anni ...

MotoGp – Marquez svela il segreto della Honda e ‘bacchetta’ Cruthclow e Pedrosa : “se non sei motivato…” : Marc Marquez sa come fare la differenza in sella alla Honda: lo spagnolo e i consigli a Crutchlow e Pedrosa dopo la vittoria di Assen Marc Marquez, ad Assen, ha dimostrato ancora una volta di avere un talento innato. Nel pazzesco Gp d’Olanda è stato lo spagnolo della Honda ad avere la meglio su tutti al termine di una battaglia continua. Marquez ha anche dimostrato di essere l’unico a poter ottenere risultati eccellenti in ...

MotoGp - Mondiale 2018 : l’egemonia di Marc Marquez. Un campionato già deciso in piena estate? : La gara più bella degli ultimi anni di MotoGP ha incoronato alla fine Marc Marquez. In fin dei conti giusto, perché se consideriamo la storia recente è lui il protagonista indiscusso. Giusto, perché circoscrivendo il racconto ai soli 26 giri di Assen, lo spagnolo è stato il pilota che meglio ha interpretato la corrida olandese. Una battaglia a suon di sorpassi, contatti e carenate, come non si vedeva da anni nel MotoMondiale. O meglio, come si ...

MotoGp - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : grande spettacolo ad Assen! A vincere però è sempre Marc Marquez : C’era attesa sull’esito dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Ad Assen (Olanda), nella “Cattedrale del Motociclismo“, ci si aspettava grande spettacolo ed equilibrio. Le attese non sono state deluse ma il risultato finale non è stato poi così diverso da altre volte. “Cambiare tutto per non cambiare niente“, ricordando vecchie citazioni letterarie, perché Marc Marquez è sempre lui a trionfare. Lo ...

MotoGp - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

